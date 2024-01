Se reúne el plenario de comisiones de Diputados

Debate por la "ley ómnibus": el gobierno nacional sube la apuesta con las provincias

El vocero presidencial dijo que "el déficit cero no se negocia" y, en lo que se puede leer como un mensaje para gobernadores que se oponen a varios puntos del proyecto, en particular las retenciones, advirtió que "si no se vota la ley, el ajuste va a ser mayor para todos".