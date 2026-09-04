Juan Cruz Giménez, defensor de NNyA

Ley Penal Juvenil: la norma nacional bajo el prisma de la reforma provincial

El funcionario manifiesta que en Santa Fe se viene trabajando desde hace años en un cambio en el sistema de enjuiciamiento acorde a los estándares internacionales aunque advierte que se debería hacer mayor hincapié en los principios de justicia restaurativa.