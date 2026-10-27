Polémica

Una legisladora libertaria festejó sus 33 años como "una fiesta de 15" acompañada de Lilia Lemoine

Lucía Montenegro celebró sus cumpleaños con una ostentosa fiesta temática de quinceañera, luciendo un vestido de gala y cotillón. La presencia de la diputada nacional como invitada especial y los videos virales del festejo generaron un fuerte debate político.