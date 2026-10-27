La dirigente porteña de La Libertad Avanza (LLA), Lucía Montenegro, acaparó la atención pública y generó un fuerte revuelo en el ámbito digital al celebrar sus 33 años con una puesta en escena propia de un "cumpleaños de 15". Lejos de una reunión convencional, el evento contó con una ambientación detallada que incluyó un vestido de gala característico de quinceañera, un riguroso cotillón y momentos de baile en el centro de la pista.
Una legisladora libertaria festejó sus 33 años como "una fiesta de 15" acompañada de Lilia Lemoine
Lucía Montenegro celebró sus cumpleaños con una ostentosa fiesta temática de quinceañera, luciendo un vestido de gala y cotillón. La presencia de la diputada nacional como invitada especial y los videos virales del festejo generaron un fuerte debate político.
A través de los registros audiovisuales que comenzaron a circular masivamente en las redes sociales, se pudo observar la magnitud del festejo y la participación activa de distintos referentes y militantes del espacio oficialista. Entre los asistentes destacados sobresalió la presencia de la diputada nacional Lilia Lemoine, quien acompañó de cerca a la cumpleañera y se sumó a las instancias recreativas de la noche.
La reacción en las redes y el ingrediente político
La viralización de los videos no tardó en despertar cuestionamientos y críticas encontradas en las plataformas digitales. Gran parte de los usuarios y opositores señalaron el fuerte contraste entre el discurso de austeridad pregonado por el oficialismo y la realización de una celebración privada de características ostentosas.
Asimismo, la impronta libertaria quedó plasmada en los detalles audiovisuales de la fiesta: en uno de los pasajes musicales de la velada reproducidos en la web, los invitados celebraron al ritmo de canciones intervenidas con audios del presidente Javier Milei y la clásica consigna partidaria de "¡Viva la libertad, carajo!".
Quién es Lucía Montenegro y el rol de Lemoine
Lucía Montenegro ocupa un lugar en la Legislatura porteña dentro de las filas de La Libertad Avanza, consolidándose como una figura activa del armado político que encabeza Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Lilia Lemoine, diputada nacional y una de las referentes más mediáticas del espacio, aportó notoriedad a la celebración al posar junto a la cumpleañera y ser parte central de las publicaciones que trascendieron en redes sociales, transformando una reunión de carácter privado en un tópico de discusión masiva en la agenda política nacional.
El festejo de cumpleaños de la legisladora libertaria demuestra cómo la vida privada de los dirigentes vinculados al oficialismo se transforma rápidamente en el centro de la discusión pública. Entre cuestionamientos por la oportunidad de la celebración, los mensajes en torno a la austeridad y las muestras de apoyo de su núcleo político, el evento se consolidó como un nuevo foco de debate en la agenda digital del espacio.