El Gobierno oficializó el regreso de Antonio Mauad al frente del Servicio Meteorológico Nacional

El Gobierno nacional oficializó la designación de Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La medida dispone su regreso al cargo que había dejado en agosto, en un contexto marcado por cuestionamientos de entidades profesionales sobre los requisitos técnicos para conducir el organismo.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 77/2026, con firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. La norma establece que Mauad ejercerá la función con carácter “ad honorem”, con rango de subsecretario, desde el 1º de enero de 2026 y por un período de cuatro años.
El texto oficial fija la vigencia retroactiva de la designación al inicio de 2026. De acuerdo con lo informado, el organismo había quedado sin conducción formal tras la renuncia presentada por Mauad en agosto de 2025, en medio de críticas públicas vinculadas a su perfil técnico.
Mauad es excombatiente de Malvinas y militar retirado. Su retorno se concreta luego de cinco meses sin director designado oficialmente en el SMN, dependiente del Ministerio de Defensa.
El documento fue firmado por Presti y Milei
Cuestionamientos del CAM y debate por requisitos
Durante su gestión anterior, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) había señalado que el funcionario no reunía los requisitos técnicos previstos por el Decreto 1432/2007, que establece condiciones para el nombramiento en la dirección del SMN.
Tras la nueva oficialización, el CAM volvió a expresar su postura mediante un comunicado, en el que remarcó que la idoneidad técnica es un elemento central para garantizar la capacidad científica y operativa del organismo.
El intento fallido de designar a Pedro Di Nezio
En el interregno, el Ministerio de Defensa había anunciado la llegada del investigador y oceanógrafo Pedro Di Nezio para asumir la dirección del SMN. Según se informó, incluso regresó al país para ocupar el cargo, pero la designación no llegó a publicarse en el Boletín Oficial.
La reincorporación de Mauad ocurre tras el cambio de conducción en Defensa, con la salida de Luis Petri y la asunción de Carlos Alberto Presti al frente de la cartera.