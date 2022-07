Pullaro: “La debilidad del gobierno contrasta con la fuerza de los santafesinos”

Así lo afirmó el diputado de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, y agregó que “vemos todos los días como la provincia sale adelante por el esfuerzo de su gente a pesar de que el gobierno no les tira un centro”, y sumó, "No es la primera vez que Perotti pierde la oportunidad de unirnos detrás de un objetivo común. No tiene intenciones de plantear un dialogo honesto