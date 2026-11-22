Máximo Kirchner fue elegido este sábado presidente del Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. La designación del diputado nacional y referente de La Cámpora se concretó en el marco del acuerdo con el espacio del gobernador Axel Kicillof para reorganizar las autoridades partidarias.
Máximo Kirchner quedó al frente del Congreso del PJ bonaerense tras un acuerdo con Kicillof
El diputado fue elegido este sábado en La Plata. La conducción reúne a distintos sectores internos y se completó con la designación de órganos electorales y de control.
La sesión combinó la actividad presencial en la sede del PJ de La Plata con la participación virtual de congresales de distintos municipios. Los representantes acudieron a sedes locales para seguir las deliberaciones y votar mediante la aplicación oficial del partido.
Kirchner estuvo presente en el edificio de la capital provincial. Kicillof, quien preside el Consejo Provincial del PJ, no participó de la actividad. Sí asistieron dirigentes de su espacio en condición de congresales, entre ellos el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.
Cómo quedó la conducción
La vicepresidencia primera del Congreso quedó a cargo del intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro. Bianco ocupará la segunda; Cristina Álvarez Rodríguez, la tercera; y el jefe comunal de Pilar, Federico Achával, la cuarta.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, asumió la Secretaría General, acompañado por Gastón Granados como prosecretario. La Secretaría Administrativa quedó en manos de Daniela Vilar, con Carlos Eduardo Balor en la prosecretaría.
Lucía Portos fue designada secretaria de Actas y Lauro Grande, prosecretario. En Acción Legislativa fueron elegidos Julio Pereyra y Edgardo Depetri, respectivamente. El reparto de responsabilidades incorporó a representantes de los distintos sectores del peronismo bonaerense.
Vocalías y representación nacional
El Congreso también eligió nueve vocales: Adrián Eduardo Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Cristina Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos.
Como congresales nacionales fueron incluidos Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Teresa García y Verónica Magario. La reorganización abarcó, además, los organismos internos responsables de los procesos electorales, la disciplina y la fiscalización partidaria.
Los órganos internos
Leonardo Nardini fue elegido presidente de la Junta Electoral. La integran Andrés Watson, Juan Horacio Zabaleta, Nicolás Mantegazza, Mariano Ríos Ordóñez, Juan Pablo García, Jorge Carpinetti, Florencia Lampreabe, Marina Moretti, Mailén Vélez, Ayelén Borda, María Paz Bertero y Malena Armendaris Arce.
El Tribunal de Disciplina quedó encabezado por Facundo Loccoco, junto con Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianca Bertotto, Erica Pinto y Mirta Andrada.
La Comisión Fiscalizadora será conducida por Gabriel Peralta. Completan ese órgano Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Elizabeth Carrara.