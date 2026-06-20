Bryan Mayer participó este 20 de junio del acto central por el Día de la Bandera en Rosario como parte del reducido grupo de invitados que acompañó de cerca al presidente Javier Milei durante su visita a la ciudad. Desde ese lugar, sostuvo que la jornada dejó una señal política relevante para el futuro del país y puso como ejemplo el trabajo conjunto que permitió avanzar en la lucha contra la inseguridad en la ciudad.
Mayer en Rosario: “Milei encabezó un acto demostrando que se puede construir desde el diálogo”
El rafaelino fue parte de la selecta comitiva que acompañó al Presidente de la Nación en el acto por el Día de la Bandera y destacó el trabajo contra la inseguridad en Rosario.
“Hoy vimos al Presidente de la Nación compartir escenario con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. Más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre ellos, quedó demostrado que cuando hay voluntad y un objetivo común, se pueden conseguir resultados concretos para la gente”, sostuvo.
En ese sentido, Mayer afirmó que Rosario representa hoy uno de los casos más claros de coordinación entre distintos niveles del Estado para enfrentar problemas complejos.
“Hace apenas algunos años la ciudad era noticia por el avance del narcotráfico y la violencia. Sin embargo, la articulación entre Nación, Provincia y Municipio permitió poner en marcha el Plan Bandera, una política que comenzó a revertir esa realidad y que hoy exhibe indicadores alentadores en materia de seguridad. Es una demostración de que es posible trabajar en conjunto sin renunciar a las propias convicciones”, expresó.
Asimismo, destacó que esos avances no podrían entenderse sin el compromiso diario de quienes llevan adelante las políticas de seguridad sobre el terreno.
“También es necesario reconocer el trabajo de las fuerzas federales y provinciales, que son quienes ponen el cuerpo todos los días para que esas decisiones se traduzcan en más tranquilidad para los vecinos. Ningún plan puede dar resultados sin conducción, coordinación y efectivos comprometidos con recuperar el orden”, afirmó.
Mayer también valoró el trabajo político que viene desarrollando La Libertad Avanza en Santa Fe y destacó el liderazgo de Romina Diez como principal referente provincial del espacio, al considerar que “la transformación que impulsa el presidente Javier Milei requiere dirigentes comprometidos con acercar ese proyecto a cada rincón de la provincia y acompañar las políticas que están cambiando la Argentina”.
Finalmente, sostuvo que la experiencia de Rosario debería servir como referencia para otros ámbitos de gestión pública.
“Los argentinos estamos cansados de las peleas estériles. Cuando existe decisión política y capacidad para trabajar en conjunto, las transformaciones son posibles. Rosario lo está demostrando”, concluyó.