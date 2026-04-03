#HOY:

San Cristóbal
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Polémica

Revelan una presunta operación rusa para desacreditar al gobierno de Milei en medios

Una veintena de portales habrían publicado notas pagas por esta supuesta red. Incluso, la investigación revela que se registraron notas firmadas por especialistas de dudosa legitimidad con fotos de perfil sacadas de Internet.

El presidente argentino, Javier Milei, habría sido el foco de la operación. Reuters.El presidente argentino, Javier Milei, habría sido el foco de la operación. Reuters.
Seguinos en
Por: 

Una investigación internacional basada en documentos filtrados expuso una presunta campaña de desinformación impulsada desde Rusia con el objetivo de influir en la opinión pública argentina y erosionar la imagen del gobierno de Javier Milei.

El trabajo, difundido por un consorcio de medios y replicado en el país por plataformas de verificación, señala que la maniobra habría incluido la difusión sistemática de contenidos críticos en distintos medios de comunicación.

Soldiers hold a Russian flag in Pokrovsk, Donetsk Region, Ukraine, in this screengrab from video released December 1, 2025. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MUST NOT OBSCURE LOGO. VERIFICATION: - Reuters was able to confirm the location of the video as Pokrovsk from the buildings, the road layout and trees which matched file and satellite imagery of the area. - The date when the video was recorded could not be verified independently.Se sospecha que las instrucciones partieron desde Rusia. Reuters.

Red internacional

Según la documentación analizada, la operación habría sido ejecutada por una estructura conocida como “La Compañía”, vinculada a servicios de inteligencia rusos. El plan se habría desarrollado entre junio y octubre de 2024.

Los registros indican que se habrían destinado alrededor de 283 mil dólares para financiar la publicación de al menos 250 artículos críticos sobre el gobierno argentino en más de 20 medios locales.

El objetivo central habría sido instalar cuestionamientos a la gestión de Javier Milei, especialmente en relación con su posicionamiento internacional, en particular su respaldo a Ucrania en el conflicto con Rusia.

Además, la investigación advierte que parte del contenido difundido habría sido fabricado o publicado bajo identidades inexistentes, lo que refuerza la hipótesis de una operación coordinada de desinformación.

Argentina's President Javier Milei gives a menorah to Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy at the Casa Rosada Presidential Palace in Buenos Aires, Argentina December 10, 2023. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.Se sospecha que vínculo inicial de Milei con el presidente ucraniano despertó interés en "La Compañía". Reuters

Impacto

Los documentos también sugieren que la red no sólo buscó influir en medios, sino que intentó incidir en encuestas y procesos políticos, incluso con proyecciones hacia las elecciones legislativas.

En ese marco, se plantea que la estrategia formaría parte de un esquema más amplio de injerencia en distintos países, especialmente en regiones de África y América del Sur.

La revelación se suma a antecedentes recientes. En 2025, organismos de inteligencia argentinos ya habían advertido sobre la presencia de ciudadanos rusos vinculados a presuntas campañas de desinformación en el país.

A su vez, organizaciones del ámbito periodístico habían alertado sobre mecanismos de manipulación informativa asociados a este tipo de operaciones, que combinan contenidos falsos, amplificación digital y su inserción en circuitos mediáticos.

Un fenómeno global

Especialistas señalan que este tipo de estrategias no es nuevo y forma parte de tácticas de guerra informativa utilizadas en distintos escenarios internacionales.

La desinformación, en este contexto, busca influir en la percepción pública mediante la circulación de contenidos manipulados o directamente falsos, con el objetivo de generar desconfianza y polarización.

En el caso argentino, la investigación abre interrogantes sobre el impacto real de estas campañas y el grado de penetración que podrían haber tenido en el ecosistema mediático local.

Mientras tanto, el tema suma un nuevo capítulo al debate sobre la influencia externa en la política nacional y el rol de los medios frente a la circulación de información no verificada.

La pata argentina de la investigación estuvo a cargo de los periodistas Santiago O'Donnell, Diana Cariboni y Sofía Álvarez Jurado y reveló los alcances de la campaña rusa en el país, que comenzó en abril de 2024 y se extendió al menos durante seis meses.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirmó la existencia de dicha campaña en un comunicado publicado en sus redes sociales. Allí indicaron que se había dado aviso del tema a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025.

"Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. La estructura contaba con antecedentes vinculados a operaciones de injerencia internacional y buscaba consolidar redes de influencia dentro del territorio nacional", sostuvieron desde la SIDE.

Entre los medios alcanzados por la influencia de la compañía, el que más notas publicó fue Diario Con Vos (37), seguido por El Destape (27), Diario Registrado (26) y Realpolitik (20). También tuvieron una presencia significativa Dos Bases (19), C5N (17), Big Bang News (16), Política Argentina (12), En Orsai (11), A24 (10) y La Patriada Web (9). Con menor cantidad de artículos aparecen Ámbito (8), Tiempo Argentino (6), Grito del Sur (6) y El Ciudadano Web (6), además de Sección Ciudad (5), Infocielo (3), Infobae (2), El Cronista (2) y Agenda Urbana (2). Finalmente, con solo una nota publicada se encuentran Data Clave, Ciudadano Agro y Contraste MDP.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Javier Milei
Rusia
Internet

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro