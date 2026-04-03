Una investigación internacional basada en documentos filtrados expuso una presunta campaña de desinformación impulsada desde Rusia con el objetivo de influir en la opinión pública argentina y erosionar la imagen del gobierno de Javier Milei.
Revelan una presunta operación rusa para desacreditar al gobierno de Milei en medios
Una veintena de portales habrían publicado notas pagas por esta supuesta red. Incluso, la investigación revela que se registraron notas firmadas por especialistas de dudosa legitimidad con fotos de perfil sacadas de Internet.
El trabajo, difundido por un consorcio de medios y replicado en el país por plataformas de verificación, señala que la maniobra habría incluido la difusión sistemática de contenidos críticos en distintos medios de comunicación.
Red internacional
Según la documentación analizada, la operación habría sido ejecutada por una estructura conocida como “La Compañía”, vinculada a servicios de inteligencia rusos. El plan se habría desarrollado entre junio y octubre de 2024.
Los registros indican que se habrían destinado alrededor de 283 mil dólares para financiar la publicación de al menos 250 artículos críticos sobre el gobierno argentino en más de 20 medios locales.
El objetivo central habría sido instalar cuestionamientos a la gestión de Javier Milei, especialmente en relación con su posicionamiento internacional, en particular su respaldo a Ucrania en el conflicto con Rusia.
Además, la investigación advierte que parte del contenido difundido habría sido fabricado o publicado bajo identidades inexistentes, lo que refuerza la hipótesis de una operación coordinada de desinformación.
Impacto
Los documentos también sugieren que la red no sólo buscó influir en medios, sino que intentó incidir en encuestas y procesos políticos, incluso con proyecciones hacia las elecciones legislativas.
En ese marco, se plantea que la estrategia formaría parte de un esquema más amplio de injerencia en distintos países, especialmente en regiones de África y América del Sur.
La revelación se suma a antecedentes recientes. En 2025, organismos de inteligencia argentinos ya habían advertido sobre la presencia de ciudadanos rusos vinculados a presuntas campañas de desinformación en el país.
A su vez, organizaciones del ámbito periodístico habían alertado sobre mecanismos de manipulación informativa asociados a este tipo de operaciones, que combinan contenidos falsos, amplificación digital y su inserción en circuitos mediáticos.
Un fenómeno global
Especialistas señalan que este tipo de estrategias no es nuevo y forma parte de tácticas de guerra informativa utilizadas en distintos escenarios internacionales.
La desinformación, en este contexto, busca influir en la percepción pública mediante la circulación de contenidos manipulados o directamente falsos, con el objetivo de generar desconfianza y polarización.
En el caso argentino, la investigación abre interrogantes sobre el impacto real de estas campañas y el grado de penetración que podrían haber tenido en el ecosistema mediático local.
Mientras tanto, el tema suma un nuevo capítulo al debate sobre la influencia externa en la política nacional y el rol de los medios frente a la circulación de información no verificada.
La pata argentina de la investigación estuvo a cargo de los periodistas Santiago O'Donnell, Diana Cariboni y Sofía Álvarez Jurado y reveló los alcances de la campaña rusa en el país, que comenzó en abril de 2024 y se extendió al menos durante seis meses.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirmó la existencia de dicha campaña en un comunicado publicado en sus redes sociales. Allí indicaron que se había dado aviso del tema a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025.
"Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. La estructura contaba con antecedentes vinculados a operaciones de injerencia internacional y buscaba consolidar redes de influencia dentro del territorio nacional", sostuvieron desde la SIDE.
Entre los medios alcanzados por la influencia de la compañía, el que más notas publicó fue Diario Con Vos (37), seguido por El Destape (27), Diario Registrado (26) y Realpolitik (20). También tuvieron una presencia significativa Dos Bases (19), C5N (17), Big Bang News (16), Política Argentina (12), En Orsai (11), A24 (10) y La Patriada Web (9). Con menor cantidad de artículos aparecen Ámbito (8), Tiempo Argentino (6), Grito del Sur (6) y El Ciudadano Web (6), además de Sección Ciudad (5), Infocielo (3), Infobae (2), El Cronista (2) y Agenda Urbana (2). Finalmente, con solo una nota publicada se encuentran Data Clave, Ciudadano Agro y Contraste MDP.