Milei volvió a apuntar contra empresarios: "batalla cultural"

El presidente Javier Milei, usó este jueves las redes sociales para expresarse nuevamente contra empresarios de peso en la Argentina. Lo hizo a través de su cuenta de X, donde apuntó a los hechos recientes vinculados a Techint y Fate.
A través de su cuenta de X, el presidente repasó los recientes hechos que involucran a dueños de firmas de peso en el país. Recibió el apoyo del ministro Sturzenegger, quien fundamentó los dichos.
"Batalla cultural. Agradezco profundamente con toda mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros [por Paolo Rocca], Don Gomita Alumínica [por Javier Madanes Quintailla] y el Señor Lengua Floja [por Roberto Méndez] en los últimos 30 días”, posteó el mandatario.
“Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”, cerró.
Minutos después, un extenso posteó del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger intentó dar algunas explicaciones respecto a por qué Milei hizo sus críticas.
“Nos vendieron durante años que teníamos que pagar dos o tres veces más caros ciertos productos para proteger el trabajo argentino cuando es exactamente al revés”, arrancó el funcionario y puntualizó cuatro aspectos.
"1. Si esos productos caros son insumos para otras actividades, destruyen la producción aguas abajo (si un productor de maquinaria agrícola paga el doble por los neumáticos ya queda fuera de la cancha). Insumos caros destruyen cientos de oportunidades.
2. El pagar 2 ó 3 veces más caro algo implica que hay un dinero que no puedo gastar en otras cosas y que de haber podido hacerlo hubiera creado trabajo en otros sectores. De hecho como los que consiguen estos privilegios son industrias capital intensivas el efecto neto sobre el empleo es negativo porque terminamos poniendo mucha plata en actividades que crean poco empleo.
3. Si la producción se reemplaza por una importación recordemos que esa importación requiere de divisas que va a aportar un exportador. Entonces cada importación sostiene un tipo de cambio que estimula a un exportador: "cada importación genera una exportación". Por eso Hong Kong importa el equivalente al 178% del PBI (Argentina 13%) y lejos de ser un páramo o de tener un problema de empleo es una de las economías más vibrantes del mundo. Claro exporta el equivalente a 180% del PBI (Argentina el 15%).
4. Si piensan que el camino es obligarnos a pagar caro todo recuerden que ese modelo nos dejó con 50% de los trabajadores en la informalidad y con 70% de los niños pobres. Obligar a 47 millones de Argentinos a pagar todo mucho más caro es pobreza para todos y ganancia para unos pocos. No sé como se milita eso", cerró.