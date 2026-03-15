Los reformistas de 1983

El radicalismo definió que cada 12 de marzo es el Día del Militante Radical en coincidencia con el natalicio de Raúl Alfonsín del cual se cumplieron 99 años esta semana.
El radicalismo definió que cada 12 de marzo es el Día del Militante Radical en coincidencia con el natalicio de Raúl Alfonsín del cual se cumplieron 99 años esta semana.
El nuevo presidente radical, el venadense Leonel Chiarella aprovechó la ocasión para reconocer a los legisladores nacionales que asumieron en diciembre de 1983 entre los cuales hubo varios santafesinos como Luis Cáceres, Ricardo Terrille, Adolfo Stubrin y Roberto Sanmartino. En esa elección la UCR santafesina había logrado diez bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.
"Ahora nos hablan del Congreso más reformista de la historia, acá están los diputados del Congreso más reformista, los que legislaron el cambio institucional más importante de nuestra historia", afirmó en el acto el presidente partidario, Leonel Chiarella.
"Acá está nuestra identidad más profunda, esa que nos permite levantarnos cada mañana para gestionar nuestras ciudades. Esa identidad está en Alfonsín sentando en el banquillo de los acusados a los militares, está en ustedes creando la Conadep cuando el peronismo se escondía, está en ustedes defendiendo la democracia frente a los intentos golpistas de los carapintadas, está en ustedes legislando para diagramar el andamiaje institucional que hoy nos permite vivir en democracia, está en ustedes derogando las leyes de la dictadura, está en ustedes aprobando la paz con Chile, está en ustedes expandiendo la democracia a toda la región y está en ustedes sentando las bases del Mercosur", dijo Chiarella.
Estuvieron en el Comité Nacional recibiendo su reconocimiento, Jesús Rodríguez, Marcelo Stubrin, Sammartino, Juan José Cavallari, Terrile, Stubrin, Bernardo Salduna, Norma Allegrone, Lisandro Silvero, Jorge Vanossi, Cáceres, Juan Manuel Casella, Osvaldo Camisar, Julio Ginzo, Guillermo Tello Rosas y Ramón Naveiro.