El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Augusto César Belluscio murió este viernes a los 96 años. El jurista había integrado el máximo tribunal durante más de dos décadas y llegó a ocupar su vicepresidencia.
Murió Augusto Belluscio, exvicepresidente de la Corte Suprema
El jurista especializado en Derecho Civil integró el máximo tribunal desde 1983 hasta 2005. Había sido designado durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Especialista en Derecho Civil y particularmente en Derecho de Familia, Belluscio fue designado ministro de la Corte el 21 de diciembre de 1983, pocos días después de la asunción de Raúl Alfonsín.
Más de dos décadas en la Corte
Belluscio permaneció en el tribunal hasta el 1° de septiembre de 2005, cuando se hizo efectiva la renuncia que había presentado al cumplir 75 años. Su paso por la Corte se extendió durante casi 22 años.
La salida respondió a una decisión personal vinculada con el límite de edad establecido por la Constitución. El propio magistrado sostuvo entonces que no consideraba ético beneficiarse de un fallo que había firmado y que había permitido la continuidad de Carlos Fayt más allá de esa edad.
Durante su trayectoria también ejerció la vicepresidencia del máximo tribunal, cargo en el que posteriormente fue reemplazado por Elena Highton de Nolasco.
Su papel durante los años 90
Durante la presidencia de Carlos Menem, Belluscio integró el grupo de jueces que en numerosos expedientes se diferenció de la denominada “mayoría automática” de la Corte.
En distintas etapas coincidió en posiciones con Enrique Petracchi y Carlos Fayt, aunque también tuvo votos propios en causas de fuerte impacto institucional y económico.
Entre otros antecedentes, en 2002 se pronunció a favor de la pesificación de depósitos en dólares, en una votación en la que el tribunal terminó declarando por mayoría la inconstitucionalidad de aquella medida.
Una carrera dedicada al Derecho
Belluscio había iniciado su carrera judicial en 1957 como secretario de juzgado. En 1965 fue designado juez y en 1974 ascendió a camarista, antes de llegar al máximo tribunal durante el retorno de la democracia.
Tras dejar la Corte, continuó vinculado al ámbito jurídico mediante la escritura, el estudio académico y el asesoramiento profesional.
Su producción jurídica tuvo especial influencia en el Derecho Civil y de Familia, las dos áreas en las que concentró gran parte de su actividad profesional y académica.