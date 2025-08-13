El sector solidario

Mutualismo en la reforma constitucional: FESAEM reclama reconocimiento y protección

En diálogo con CyD Litoral, referentes de la Federación de Mutuales Brigadier General Estanislao López reclamaron que el nuevo texto constitucional incorpore al sector mutual. Destacaron su rol clave en salud, deporte, cultura y participación ciudadana, y advirtieron sobre la necesidad de blindar su actividad frente a cargas tributarias.