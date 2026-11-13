Por vulnerar la independencia judicial

Condena contra la Argentina por ladestitución de un juez de la Corte

Se trata de Eduardo Moliné O’Connor, ex integrante de la llamada “mayoría automática” menemista y removido en 2003 a pedido de Néstor Kirchner. La Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó que se lo haya sancionado por el sentido de sus fallos.