La oposición se impuso en 12 votaciones, en una sesión maratónica en Diputados

La oposición en la Cámara de Diputados logró este miércoles unirse e imponer su agenda para ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.
Financiamiento universitario y fondos para el Garrahan resaltan entre los debates que ganó la oposición en el recinto. También rechazos a decretos y temas a comisión.
La jornada estuvo marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero el resultado fue la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.
Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.
Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.
La Cámara baja también rechazó cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por el Ejecutivo:
Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas:
