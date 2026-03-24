Rebelión en el PJ de Santa Fe: varios sectores piden más apertura a la conducción
Desde el espacio que conduce Omar Perotti, pero también desde los que lideran Marcelo Lewandowski y Leandro Busatto, así como desde el Movimiento Evita, reclamaron más instancias de participación. Cuestionamientos a los criterios a la cúpula actual.
La presidencia del partido está cargo de Guillermo Cornaglia, pero dos sectores prevalecen en la toma de decisiones: el de los senadores provinciales y el que lidera Agustín Rossi.
Foto: Luis Cetraro
Distintos sectores internos del peronismo santafesino reclamaron a la conducción partidaria a cargo de Guillermo Cornaglia que se activen mecanismos de participación para "democratizar" la toma de decisiones de cara a un año electoral como lo será 2027.
Si bien en las últimas horas tuvo amplia difusión el texto presentado por el perottismo, El Litoral pudo confirmar que al menos otras tres corrientes ingresaron escritos del mismo tenor o los presentarán en las próximas horas.
Distintos sectores del PJ reclaman más participación en la toma de decisiones, de cara a un año electoral.
Archivo El Litoral
Además del "paper" firmado por Juan Pusineri por Hacemos, identificado con el ex gobernador Omar Perotti, también se recibieron escritos del espacio que lidera Marcelo Lewandowski y del que conduce Leandro Busatto. Y en la misma sintonía están Eduardo Tognoli (por el Movimiento Evita), la diputada nacional Florencia Carignano (en representación de La Cámpora) y la ex senador nacional María de los Ángeles Sacnun.
La presidencia del partido, como se dijo, está cargo de Cornaglia, pero dos sectores gravitan con prevalencia en la toma de decisiones: el de los senadores provinciales y el que lidera Agustín Rossi.
El planteo
"Es un planteo que lo venimos realizando desde hace tiempo; democratizar la toma de decisiones en el peronismo de Santa Fe", dijo a este diario Juan Pusineri.
"No estamos de acuerdo con que un grupo cerrado que circunstancialmente está a cargo del partido, tome las decisiones. Nos encontramos en un año previo a las elecciones con muchas definiciones por delante", sostuvo el ex ministro de Trabajo durante la gestión anterior.
Guillermo Cornaglia, al frente de un momento complejo para el justicialismo santafesino.
Crédito: Mauricio Garín
"Abogamos porque estas decisiones se tomen como corresponden a un partido político democrático; no estamos planteando una cuestión de nombres – aclaró-, pero sí diferencias con los criterios que se están imponiendo desde la cúpula partidaria", añadió.
Uno de los pedidos que emergen como denominador común a los sectores que reclamaron es para que se respeten las elecciones primarias como garantía de participación. "Defendemos esa instancia como mecanismo para definir propuestas y candidatos", dijo Pusineri.
En otro orden, reclamó por la designación de apoderados y de una nueva Junta Electoral, así como por la constitución de una nueva Mesa de Acción Política "más representativa y válida".
Según se esgrime desde Hacemos, la falta de convocatoria a reuniones de los principales órganos partidarios y la ausencia de instancias de debate "limita y condiciona la toma de decisiones de manera más democrática". "Cualquier apelación a la unidad requiere, antes que nada, de un proceso de apertura, democratización y participación en los proyectos partidarios", cierra el comunicado.