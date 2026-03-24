Estado deliberativo

Rebelión en el PJ de Santa Fe: varios sectores piden más apertura a la conducción

Desde el espacio que conduce Omar Perotti, pero también desde los que lideran Marcelo Lewandowski y Leandro Busatto, así como desde el Movimiento Evita, reclamaron más instancias de participación. Cuestionamientos a los criterios a la cúpula actual.