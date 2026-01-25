En defensa de Perotti

El ex funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Omar Perotti, Facundo Bustos, salió a reivindicar la tarea de esa cartera ante cuestionamientos del ex concejal rosarino Carlos Cardozo. Pero además, invitó a Cardozo a recorrer un pedido de informes del entonces y hoy diputado Walter Ghione acerca de la compra de un helicóptero en el 2016.
Bustos afirma que cuando llegaron al gobierno en 2019 la policía no tenía helicóptero y reivindicó la inversión en seguridad especialmente en el sistema 911 que tenía licencia vencida y a punto de quedar inoperable.
"Entre 2019 y 2023, aún con dos años de pandemia y uno de sequía histórica, los salarios de personal de seguridad le ganaron a la inflación, al igual que el resto de los trabajadores públicos, a diferencia de lo que ocurrió en estos últimos dos años", remata el hilo de X.