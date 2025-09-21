Más pliegos II

El Poder Ejecutivo remitió también a la Legislatura los pliegos para la designación de jueces de primera instancia de distrito de familia subrogantes, en la Circunscripción Judicial Nº 1, Distrito Judicial Nº 1 Santa Fe.
El Ejecutivo envió tres candidatas para cubrir cargos subrogantes en Santa Fe, donde más de la mitad de los juzgados están vacíos.
Las candidatas son Lidia Fernanda Bensegues, Fabiana Gisela Sosa Fanoni y Natalia Silvana Belavi. El dato es relevante porque hoy 5 de los 9 juzgados de familia que posee Santa Fe no tienen jueces.
