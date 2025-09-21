#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Vacantes en juzgados de familia

Más pliegos II

El Ejecutivo envió tres candidatas para cubrir cargos subrogantes en Santa Fe, donde más de la mitad de los juzgados están vacíos.

El Ejecutivo envió tres candidatas para cubrir cargos subrogantes en Santa Fe, donde más de la mitad de los juzgados están vacíos.
 11:58

El Poder Ejecutivo remitió también a la Legislatura los pliegos para la designación de jueces de primera instancia de distrito de familia subrogantes, en la Circunscripción Judicial Nº 1, Distrito Judicial Nº 1 Santa Fe.

Las candidatas son Lidia Fernanda Bensegues, Fabiana Gisela Sosa Fanoni y Natalia Silvana Belavi. El dato es relevante porque hoy 5 de los 9 juzgados de familia que posee Santa Fe no tienen jueces.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Senado de Santa Fe
Judiciales
Cámara de Diputados de Santa Fe
Consejo de la Magistratura
El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro