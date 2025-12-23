Sesión clave en el Senado

Presupuesto: un nuevo artículo entró en la mira de la oposición, mientras Milei descartó vetarlo

La Cámara alta confirmó para el viernes al mediodía el tratamiento de la "ley de leyes" de 2026. La Libertad Avanza resigna el capítulo 11 caído en Diputados y el Presidente aseguró buscará “reacomodar partidas” para sostener el déficit cero. Mientras, el bloque peronista adelantó rechazos sobre inversión en educación.