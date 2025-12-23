Presupuesto: un nuevo artículo entró en la mira de la oposición, mientras Milei descartó vetarlo
La Cámara alta confirmó para el viernes al mediodía el tratamiento de la "ley de leyes" de 2026. La Libertad Avanza resigna el capítulo 11 caído en Diputados y el Presidente aseguró buscará “reacomodar partidas” para sostener el déficit cero. Mientras, el bloque peronista adelantó rechazos sobre inversión en educación.
El Senado de la Nación formalizó la convocatoria a sesión para este viernes 26 a las 12, con orden de prioridades centrado en el Presupuesto 2026 y, después, el proyecto de Inocencia Fiscal. La convocatoria fue motorizada por la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, luego de los despachos emitidos en base al acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre.
La apuesta de Libertad Avanza será convertir en ley las dos iniciativas que llegaron con media sanción desde la Cámara de Diputados, aprobadas en la madrugada del jueves pasado, enmarcadas en el período de sesiones extraordinarias.
Sin embargo, el Presupuesto llegará al recinto con el rechazo del capítulo 11, cuyo artículo 75 derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, e incluía ítems sensibles como ajustes al régimen de zona fría de gas, cambios en la actualización de asignaciones familiares y disposiciones sobre coparticipación de CABA y transferencias de fondos de la Corte Suprema.
El Presupuesto pasó al recinto del Senado sin el capítulo 11 rechazado en Diputados. Foto: HCSN.
En cabeza de Patricia Bullrich, el oficialismo asumió que no le dan los tiempos para renegociar esos artículos, por lo que reorientó la estrategia parlamentaria pasando a la firma el dictamen sin modificaciones para votar en el recinto el proyecto tal como vino de Diputados y así buscar abrochar la primera "ley de leyes" de la gestión libertaria antes de que termine el año.
Milei descartó el veto
Las crónicas parlamentarias dieron cuenta durante el fin de semana de intentos del Gobierno para rearmar el apartado rechazado en la votación en particular; pero las negociaciones no prosperaron, por lo que el texto que irá al recinto será, entonces, el que salió de Diputados buscando el pragmatismo que garantice tener ley antes de fin de año.
El propio presidente Javier Milei admitió el panorama con el que llegará el proyecto al recinto de la Cámara alta. Desde Casa Rosada en una entrevista televisiva aseguró que no vetará el Presupuesto si el Senado lo aprueba tal como viene de Diputados, con la condición de “acomodar las partidas para tener déficit cero”, que aseguró es "la base del proyecto".
Previamente, reconstruyó la batalla parlamentaria como una sucesión de “contiendas” y se detuvo especialmente en el inicio de la sesión en Diputados: “En la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas, la primera fue lograr el quórum y logramos el quórum”. Luego, celebró la estrategia implementada: "Logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante", dijo.
Luego, resaltó el eje central del proyecto: “El Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero. Vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos, corregiendo por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas", sostuvo en la entrevista con Majul.
El peronismo mira el artículo 30
El bloque peronista presume que el Presupuesto será aprobado en el Senado, pero adelantó que buscará incluir reformas para frenar lo que define como un retroceso en materia educativa.
El foco está puesto en el artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026. Según la postura del bloque que conduce José Mayans, ese artículo establece la derogación de los artículos que fijan metas de inversión: 6% del PBI para educación, 1% del PBI para ciencia y 0,2% del gasto del sector público para colegios técnicos, entre otras disposiciones.
Reunión del bloque peronista por el artículo 30 del proyecto que limita las metas de inversión en educación.
Con ese objetivo, senadores y diputados del espacio se reunieron este lunes junto a estudiantes para organizar el rechazo al artículo. Por el Senado participaron Jorge Capitanich, Carlos Linares y Mariano Recalde; por Diputados, Julia Strada. También estuvieron Gerardo Marchesini —exdirector del INET— y estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agrotécnicas de provincia de Buenos Aires y CABA.
Capitanich defendió la Ley de Educación Técnica (26.058) y remarcó que se venía cumpliendo “casi a rajatabla de las metas correspondientes con 1.900 millones de dólares”, con excepciones que ubicó en la pandemia y en el gobierno de Mauricio Macri. “Con dichos recursos se construyeron y remodelaron escuelas, se compraron equipos y se invirtió en tecnología diversa para la formación calificada de los jóvenes”, afirmó.
El senador chaqueño también conectó la educación técnica con el desarrollo industrial: “la industria argentina genera cerca de 2,6 millones de empleos y eso tiene un soporte que no puede tirarse por la borda”. Y recordó que, según estimó, a la educación técnica le correspondería “alrededor de 204 millones de dólares” el próximo año para cumplir con lo establecido.