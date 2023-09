Teléfono para Santa Fe y Córdoba

El proyecto de Presupuesto de Massa perjudica a la Caja de Jubilaciones

El mensaje de la Casa Rosada al Congreso no contiene dos artículos clave para que la inflación no se coma los giros con que la Nación debe compensar el déficit previsional de las provincias que no transfirieron sus cajas en los '90. Los ganaron legisladores santafesinos y cordobeses durante las negociaciones parlamentarias para la ley vigente.