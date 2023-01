Marcelo Lewandowski: "No descarto ninguna candidatura"

"En el último tiempo no me siento parte del gobierno... hace tiempo que ni se me consulta ni se me escucha... Pertenecer es participar y yo lejos estoy de eso. Creo que en la ciudad de dónde vengo el gobernador tiene más afinidad con el intendente Pablo Javkin que conmigo", dijo el senador a El Litoral. Crédito: Flavio Raina