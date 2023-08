Polémica

Brilloni dijo que la entrevista a "Monchi" Cantero fue autorizada, pero que no le cree "nada"

El ex líder de Los Monos, actualmente encarcelado en Piñero, dijo a un matutino porteño que la banda ya no existe, y que le imputan delitos que no cometió. El ministro de Seguridad puso en tela de juicio sus afirmaciones, y dijo que "se tomaron todos los recaudos"