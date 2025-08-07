Lo financiará la Provincia

Pullaro anunció cómo será el proceso de renovación de la pista del Aeropuerto de Rosario

Se invertirán más de $34.800 millones para mejorar la operatividad y posicionar a la terminal como una de las más importantes del país. El aeropuerto cerrará sus operaciones desde el 20 de septiembre hasta el 18 de diciembre para garantizar el avance de las tareas.