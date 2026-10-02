Con el objetivo central de fortalecer la economía, impulsar la producción y consolidar la generación de puestos de trabajo como el camino definitivo para que la Argentina salga adelante, el Gobierno provincial sigue adelante con sus políticas de desarrollo productivo y recuperación del espacio público. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes por la noche la inauguración de la décima edición de la Feria del Centro, el encuentro regional de industrias creativas apoyado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Pullaro: “El único camino posible para que a nuestro país le vaya bien es producir más y generar trabajo”
Lo dijo el gobernador en la apertura de la Feria del Centro en Rosario, que reúne a las industrias creativas de la Región Centro. La propuesta, con entrada libre y gratuita hasta el domingo, incluye producción gráfica y editorial, indumentaria, diseño, objetos decorativos, accesorios y cosmética natural. Además, se constituyó la Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro.
Durante la apertura de la actividad —que se desarrollará hasta este domingo, de 15 a 21, en la Estación Fluvial de Rosario—, Pullaro remarcó la importancia del esfuerzo mancomunado entre las provincias para dinamizar el tejido económico. En el acto, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; y el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, con quienes firmó el acta constitutiva de la Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro.
En su discurso, el gobernador remarcó que "el único camino posible para que a nuestro país le vaya bien es producir más", y ponderó el rol activo de las políticas públicas en esa dirección. "En el interior profundo somos gente emprendedora, de trabajo, que se esfuerza, pero, fundamentalmente, gente muy creativa, que apuesta a salir adelante. Ustedes empujan a las familias y a las economías de cada una de las provincias al exponer y mostrar sus productos", sostuvo al dirigirse a los expositores. Además, enmarcó la iniciativa dentro del plan integral de pacificación, turismo y ocupación comunitaria de los espacios santafesinos.
En la misma línea, las autoridades de las distintas jurisdicciones coincidieron en que estas acciones articuladas permiten ampliar los mercados para diseñadores, comerciantes y distribuidores. Según expresaron los funcionarios, potenciar a los emprendedores locales y dotar al sector cultural de herramientas de valor productivo resulta indispensable para construir un ecosistema social y económico sustentable.
Feria del Centro
La edición 2026 devuelve a Rosario el papel de ciudad anfitriona de la Feria del Centro. Hasta el domingo, la Estación Fluvial contará con 180 stands de emprendimientos vinculados con la producción gráfica y editorial, la innovación y el diseño de indumentaria, objetos decorativos, accesorios y cosmética natural, entre otros rubros. La entrada es libre y gratuita.
Desde su primera edición, realizada en Rosario en 2017, la Feria del Centro se consolidó como una política de Estado sostenida a lo largo de distintas gestiones y con creciente participación de emprendedores de la región.
Mesa Permanente de Cultura
La Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro buscará profundizar la cooperación entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos para fortalecer las políticas públicas culturales desde una perspectiva productiva regional.
El espacio promoverá la articulación entre los sectores público y privado de las industrias culturales, la incorporación de la cultura a las agendas de economía, producción, turismo e innovación, y el desarrollo de convocatorias, programas, eventos y circuitos regionales. El objetivo es consolidar una identidad cultural y productiva común para la Región Centro.
Estuvieron presentes además el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el diputado provincial Antonio Bonfatti; el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, entre otras autoridades.