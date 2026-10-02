El goberndor en Rosario

Pullaro: “El único camino posible para que a nuestro país le vaya bien es producir más y generar trabajo”

Lo dijo el gobernador en la apertura de la Feria del Centro en Rosario, que reúne a las industrias creativas de la Región Centro. La propuesta, con entrada libre y gratuita hasta el domingo, incluye producción gráfica y editorial, indumentaria, diseño, objetos decorativos, accesorios y cosmética natural. Además, se constituyó la Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro.