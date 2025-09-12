Con la presencia del santafesino Pullaro

Desde Río Cuarto, Provincias Unidas se plantó como alternativa a Javier Milei y al kirchnerismo

Fue la primera presentación formal del espacio que conforman cinco gobernadores. Rechazo a los últimos vetos nacionales y un llamado de atención al Presidente: "a los argentinos no les alcanza la plata para llegar a fin de mes". Sin invitación formal al diálogo, avisan: "reunión para la foto, no".