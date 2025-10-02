Pullaro ligó a Tepp con Monteverde y ella vinculó al gobernador con Milei

La pelea por las nueve bancas de diputados nacionales por Santa Fe parece tener a tres fuerzas políticas buscando quedarse con la mayor parte de esas bancas y otras que pugnan por entrar a la discusión. Pero, la pelea central parece estar reservada a La Libertad Avanza (LLA),Fuerza Patria y Provincias Unidas que tiene en Santa Fe una de las apuestas centrales para llegar al Congreso.
La campaña santafesina pasa por recorridos de los candidatos y actos reservados para dirigentes de los distintos espacios como los realizados por Provincias Unidas la semana pasada en Santa Fe junto al cordobés Juan Schiaretti, o el miércoles último en el Metropolitano de Rosario.
Fuerza Patria insiste mucho en las asambleas ciudadanas con el protagonismo de Caren Tepp. El oficialismo nacional tendrá este sábado, con Javier Milei de paso por Santa Fe, la presentación de su novato candidato, Agustín Pellegrini.
"Edulcorar"
La novedad de la semana fue que el gobernador Maximiliano Pullarosubió al ring de la campaña a Juan Monteverde, la pareja de Caren Tepp con quien ya habían tenido cruces en la Convención Reformadora. Mejor dicho, Monteverde cuestionó a Pullaro que nunca contestó en la asamblea.
El gobernador, en Rosario, remarcó que en la lista del peronismo "está la mujer de Juan Monteverde (por Caren Tepp) queriendo edulcorar, pero detrás están Agustín Rossi y La Cámpora".
Parafraseando a Juan Schiaretti, repitió que "el kirchnerismo es una llamita que se va apagando y sabe que no va a volver". Enseguida añadió que "no alcanza el equilibrio fiscal", porque "no podemos soñar un país sin desarrollo productivo, sin obras de infraestructura, sin conectividad". Por último se aventuró a señalar que "Provincias Unidas pone al próximo presidente de nuestro país",.
Caren Tepp y Agustín Rossi llevan adelante el formato de asambleas ciudadanas.
En redes
"Gobernador, su comentario no solo me ofende a mí, ofende a todas las mujeres de esta provincia. Aunque no me sorprende que piense que las mujeres valemos por el hombre que tenemos al lado y no por nuestros propios méritos", aseguró Tepp en un video difundido en redes sociales a las pocas horas del acto de Provincias Unidas.
"Deje de subestimarnos. Porque es nuestra fuerza, la fuerza de las mujeres, la que hoy sostiene lo que usted debería garantizar. Son las maestras que educan a nuestros hijos, las médicas y enfermeras que cuidan a nuestros padres, las mujeres en los barrios que le ponen el hombro a la crisis y le dan de comer a nuestros vecinos".
La publicación de Tepp.
La santotomesina remarcó que "somos las mujeres las que no tuvimos miedo de enfrentar a Milei desde el primer día, mientras usted se dedicaba a darle todo lo que necesitaba para hacernos la vida más difícil. Y hoy es la fuerza de las mujeres, junto a la de los trabajadores y los 12 partidos que formamos Fuerza Patria, la única capaz de frenar la motosierra de Milei… y también la suya, Gobernador", sentenció.
Del rol de las mujeres, fue Gisela Scaglia la que las puso en primer plano en el acto del Metropolitano tomando como referencia a su madre quien fue una parte importante de su educación.
Tepp, al final, aseguró que "las causas del Justicialismo no se edulcoran ni se matizan, se levantan y se llevan como bandera hasta la victoria".
Final abierto en Santa Fe cuando aún quedan 23 días para las elecciones legislativas que cerrarán el año político.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.