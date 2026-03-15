Análisis radical

Dirigentes radicales de gran parte de la provincia se congregaron el jueves en la sede partidaria de calle Rivadavia para analizar la situación política nacional, provincial y por supuesto la situación interna.
Dirigentes radicales de gran parte de la provincia se congregaron el jueves en la sede partidaria de calle Rivadavia para analizar la situación política nacional, provincial y por supuesto la situación interna.
Se trata del grupo que respaldó en 2021 la llegada al Senado de la Nación de Carolina Losada y Dionisio Scarpin, reemplazado en 2023 por Eduardo Galaretto. Los tres senadores nacionales estuvieron presentes en la reunión donde además hubo actuales funcionarios provinciales como Julián Galdeano y Santiago Mascheroni y legisladores como Martín Rosúa.
En la reunión, Losada les presentó el documento de los diez senadores radicales renunciando al aumento de la dieta en la Cámara Alta siguiendo la política salarial de los empleados legislativos.