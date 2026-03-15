#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Reunión partidaria

Análisis radical

Se realizó un mitín radical en la sede de calle Rivadavia para trazar un análisis político a nivel nacional y tomar decisiones internas.Se realizó un mitín radical en la sede de calle Rivadavia para trazar un análisis político a nivel nacional y tomar decisiones internas.
Seguinos en
Por: 

Dirigentes radicales de gran parte de la provincia se congregaron el jueves en la sede partidaria de calle Rivadavia para analizar la situación política nacional, provincial y por supuesto la situación interna.

Se trata del grupo que respaldó en 2021 la llegada al Senado de la Nación de Carolina Losada y Dionisio Scarpin, reemplazado en 2023 por Eduardo Galaretto. Los tres senadores nacionales estuvieron presentes en la reunión donde además hubo actuales funcionarios provinciales como Julián Galdeano y Santiago Mascheroni y legisladores como Martín Rosúa.

En la reunión, Losada les presentó el documento de los diez senadores radicales renunciando al aumento de la dieta en la Cámara Alta siguiendo la política salarial de los empleados legislativos.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Filtrado
Carolina Losada
Dionisio Scarpin
Eduardo Galaretto
Santiago Mascheroni
Martín Rosúa
Julián Galdeano
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro