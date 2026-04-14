“La recomposición salarial y el trabajo registrado son nuestra prioridad. Estamos trabajando en esa agenda, para ello es fundamental fortalecer el trabajo territorial del gremio con más inspecciones y más herramientas a la hora de negociar”, sostuvo Voytenco.
Voytenco: “La recomposición salarial y el trabajo registrado son nuestra prioridad”
El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, visitó este martes la ciudad para encabezar una reunión gremial junto a representantes de la Delegación Santa Fe Sur de la organización.
La visita forma parte de una agenda federal que Voytenco viene desarrollando, con recorridas por el interior del país destinadas a reunirse con representantes gremiales locales, relevar las necesidades de cada región y planificar acciones concretas para fortalecer la presencia del sindicato en el territorio.
Otro tema central fue el análisis de las implicancias de la reforma laboral en el régimen del trabajo agrario y las nuevas estrategias de negociación salarial a nivel nacional y de las CAR (Comisiones Asesoras Regionales), conforme la nueva normativa.
“Para nosotros la reforma implica un avasallamiento de los derechos de los trabajadores porque impone un período de prueba inexistente en el sector que puede ir hasta 8 meses lo que incluye cosechas enteras sin formalizar al peón. También le quitó atribuciones a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario donde nos sentábamos todas las partes a acordar salarios, hoy la negociación es más difícil y viene demorada la homologación de acuerdos”, agregó Voytenco.
El encuentro contó con la presencia de dirigentes de la CGT de Rosario, encabezada por el secretario regional Miguel Vilas, y de miembros del Secretariado Nacional de UATRE: la secretaria de Organización, Natalia Sánchez Jauregui; la secretaria de Actas, Prensa y Propaganda, Carolina Llanos; el secretario Adjunto, Pedro Peger; el secretario de Finanzas, Mario Zalazar; el prosecretario de Finanzas, José Liguen; y el secretario de Cultura, Deportes y Capacitación, Sebastián Cañete. Fueron anfitriones el delegado regional Rubén Gómez y el subdelegado regional Diego Farías.
La UATRE representa a las trabajadoras y los trabajadores rurales de todo el país y es miembro de la CGT. Recientemente José Voytenco fue nombrado, junto a Natalia Sánchez Jauregui, a cargo de la Secretaría de Protección de la Niñez de la Confederación.
La agenda de Voytenco continúa mañana miércoles en la ciudad de Santa Fe donde, además de la reunión gremial con la Delegación local, el dirigente tiene prevista una reunión con el Gobierno Provincial.