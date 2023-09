Ley de paridad de género

Red de Mujeres para la Justicia observa pliegos de candidatos para un tribunal de Rosario

Más elementos para un paquete de 48 nombres de candidatos a jueces, enviados por el gobernador Omar Perotti, que la oposición ya avisó que rechazará (si no los retira). La asociación surgida en la ciudad del sur entiende que otra vez no se ha tenido en cuenta la legislación votada hace ya tres años. Señala un caso en que "no se ha respetado" el orden de méritos.