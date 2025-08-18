#HOY:

Amplio acuerdo, pero no unanimidad sobre Malvinas en la Convención Constituyente

El dictamen de mayoría fue firmado por cuatro de los seis espacios que conforman la asamblea. La Libertad Avanza cuestionó que no incorporen una propuesta del sector.

La Comisión firmó con amplio acuerdo el texto. Foto: Convención Reformadora.
 19:40
Por: 

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana firmó, con amplio acuerdo, el texto a ingresar a la futura Constitución provincial sobre Malvinas. El texto tiene el aval de Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y Fe mientras que La Libertad Avanza a través de Néstor Fandos cuestionó que no haya incorporado una sugerencia de su sector y, en principio, no firmó el dictamen.

"La Provincia ratifica de manera irrenunciable la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes y su proyección antártica, por ser parte integrante del territorio nacional.

Islas Malvinas. Crédito: Beauchene Fishing Co.Ltd.Islas Malvinas. Crédito: Beauchene Fishing Co.Ltd.

La recuperación de dichos territorios, la restitución de la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables.

La Provincia promueve e implementa políticas activas para la protección de los veteranos de guerra, así como políticas educativas para el ejercicio de la memoria activa".

El dictamen de mayoría fue firmado por cuatro de los seis espacios. Foto: Convención Reformadora.

Son los tres párrafos acordados por amplia mayoría, firmado y luego la Comisión pasó a cuarto intermedio para avanzar en otros diez temas a dictaminar.

Fandos intentó que el texto también contenga el siguiente agregado: "Asimismo, garantiza el respeto a los símbolos patrios y a la bandera de la Provincia por medio del trato protocolar correspondiente". Desde el oficialismo se entendió que el agregado banaliza el tema Malvinas y no se le dio el respaldo.

