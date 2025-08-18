Amplio acuerdo, pero no unanimidad sobre Malvinas en la Convención Constituyente

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadanafirmó, con amplio acuerdo, el texto a ingresar a la futura Constitución provincial sobre Malvinas.El texto tiene el aval de Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y Fe mientras que La Libertad Avanza a través deNéstor Fandos cuestionó que no haya incorporado una sugerencia de su sector y, en principio, no firmó el dictamen.
"La Provincia ratifica de manera irrenunciable la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes y su proyección antártica, por ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios, la restitución de la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables.
Fandos intentó que el texto también contenga el siguiente agregado: "Asimismo, garantiza el respeto a los símbolos patrios y a la bandera de la Provincia por medio del trato protocolar correspondiente". Desde el oficialismo se entendió que el agregado banaliza el tema Malvinas y no se le dio el respaldo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.