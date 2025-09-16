Breve y fructífera

Reunión en la Corte por el nuevo Ministerio Público de fiscales y defensores

La Reforma ha dispuesto que no haya transición sino traspaso de empleados con sus cargos y de recursos del Poder Judicial al flamante órgano extrapoder independiente. Las complejidades de un cambio profundo y una propuesta de "enroques" de una a otra planta de personal.