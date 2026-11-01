El Gobierno nacional designó a Ricardo Fernando Crespo como subsecretario de Ciencia y Tecnología, en reemplazo de César Óscar Lencina. El comodoro de la Fuerza Aérea dejó el cargo después de 37 días, con cuestionamientos al funcionamiento del área y al trato recibido por los trabajadores.
Ricardo Crespo reemplaza a Lencina en Ciencia y Tecnología tras una gestión de 37 días
El economista e investigador del CONICET llega después de una renuncia con críticas por falta de apoyo institucional y situaciones de destrato hacia el personal.
La incorporación fue confirmada por Adriana Baravalle, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esa dependencia funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, y coordina organismos como el CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
La trayectoria del nuevo funcionario
Crespo es economista, investigador del CONICET y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Su trayectoria reúne tareas de investigación, docencia y gestión universitaria. En la Universidad Austral ocupó el cargo de vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos.
Se graduó en Economía en la Universidad Católica Argentina y cuenta con dos doctorados: uno en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y otro en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Su llegada se produce después de sucesivos cambios en la conducción del área científica.
Los motivos de la renuncia
Lencina había asumido el 22 de septiembre en reemplazo de José Luis Acevedo y formalizó su salida desde el 29 de octubre. En una carta dirigida a Baravalle, con copia a Santilli, presentó su renuncia indeclinable y expuso dificultades que, según sostuvo, afectaban el desarrollo de sus funciones.
El exfuncionario mencionó “dificultades persistentes” y una “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”. También señaló “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”, que consideró incompatibles con su trayectoria en la conducción de equipos.
Los cambios en la estructura
Al momento de su incorporación, el Gobierno había destacado la experiencia militar de Lencina y su participación en iniciativas antárticas. Su permanencia se extendió poco más de un mes, antes de la renuncia que abrió paso a la designación del economista.
El relevo se suma a las modificaciones en la secretaría durante los últimos meses. Baravalle asumió al frente de esa dependencia el 13 de agosto, después de la salida de Darío Genua a fines de julio. Crespo se incorpora ahora a su equipo como responsable de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.