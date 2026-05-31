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Licencia mundialista para Roly Santacroce

El intendente de Funes, Roly Santacroce, solicitó una licencia de poco más de dos semanas para presenciar los primeros partidos de Argentina en el Mundial. Defensor de una cábala que mantiene desde hace décadas, aseguró que el viaje forma parte de una tradición que comenzó en Francia 1998.

Santacroce estuvo presente en seis Copas del Mundo y considera el viaje una tradición personal.Santacroce estuvo presente en seis Copas del Mundo y considera el viaje una tradición personal.
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Para ver a la selección nacional jugar contra Argelia, Austria y Jordani en en Kansas City y Dallas, en los Estados Unidos, el intendente de Funes, Rolvider Antonio Santacroce, tomará una licencia de 17 días al frente del departamento ejecutivo. A diferencia de otros dirigentes políticos que asistirán sin contarlo, "Roly" lo ha hecho público y subrayado: "Lo necesito, trabajo mucho", expresó el justicialista que ya asistió -con suerte dispar para la albiceleste- a seis torneos de la Fifa en 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y lo que realmente importa: 2022.

La cábala se respeta: "voy como lo hice hace cuatro años atrás cuando fui a Qatar. Voy a la primera ronda, los primeros tres partidos. Pido licencia como siempre", expresó el intendente que cursa su segunda gestión consecutiva, desde 2019.

La novedad ha escalado a nivel nacional, en gran medida porque el propio viajero ha mostrado su entusiasmo con el paseo sin importarle las críticas que pudieran alcanzarlo. Junto a la noticia aparece una explicación, bastante más interesante, sobre su nombre francés: un capitán galo salvó a su abuelo Antonio, italiano y partisano, a escapar de un campo de prisioneros cerca de Trento, durante la Segunda Guerra Mundial.

El antifascista llegó a Brasil y luego a la Argentina. Sus hijos se juraron honrar al soldado francés y dar al primer nieto varón ese nombre. Le tocó a Roly por solo dos días: "Yo nací el 13 de junio de 1967 y me pusieron Rolvider, pero mi primo nació el 15 de junio. Si hubiera nacido antes, se habría llamado Rolvider", contó en una entrevista reciente.

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