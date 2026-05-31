Política y fútbol

Licencia mundialista para Roly Santacroce

El intendente de Funes, Roly Santacroce, solicitó una licencia de poco más de dos semanas para presenciar los primeros partidos de Argentina en el Mundial. Defensor de una cábala que mantiene desde hace décadas, aseguró que el viaje forma parte de una tradición que comenzó en Francia 1998.