La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó un pedido formal dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento efectivo de las leyes de financiamiento universitario y educativo. En Primera Mañana, Gisel Mahmud, explicó que la iniciativa pone el foco en la situación salarial de los docentes, el congelamiento de las becas estudiantiles y la pérdida de puestos de trabajo.
Gisel Mahmud: “La universidad pública es una oportunidad para todos los argentinos”
La diputada provincial advirtió sobre el deterioro salarial de docentes, el congelamiento de becas estudiantiles y la pérdida de recursos en el sistema científico y tecnológico.
En este sentido, la diputada expresó su profunda preocupación por la postura del gobierno de Javier Milei frente a las normativas vigentes. Según indicó, no se trata solo de una cuestión presupuestaria, sino de un desconocimiento de la institucionalidad democrática y de fallos judiciales previos.
“Aprobamos un pedido formal para que cumplan efectivamente con una ley que fue sancionada por el Congreso, ratificada con las mayorías necesarias y avalada por la justicia tanto en primera como en segunda instancia”, afirmó Mahmud.
La diputada subrayó la contradicción del discurso oficialista: “Queremos un gobierno nacional donde nadie esté por encima de la ley. Es algo que tanto pregonaba el gobierno de La Libertad Avanza, pero cuando vamos a los hechos estamos viendo que es un gobierno que no cumple las leyes vigentes”.
Salarios y becas que no cubren lo básico
El panorama dentro de las aulas universitarias es descrito como "dramático". Mahmud brindó datos alarmantes sobre el poder adquisitivo de quienes sostienen el sistema educativo y la situación de los alumnos que dependen de la ayuda estatal para continuar sus estudios.
“Seis de cada diez docentes están cobrando salarios de 500.000 pesos. Según los gremios universitarios, hay una pérdida que equivale a entre 10 y 13 salarios completos licuados desde que empezó la política de ajuste”, detalló la legisladora.
Asimismo, apuntó contra la insuficiencia de las becas Progresar, que hoy rondan los 35.000 pesos: “No te comprás ni dos pizzas con esa plata, menos te pagás una semana de transporte para ir a estudiar, ni hablar de los apuntes y materiales”.
Esta situación no solo afecta a la docencia, sino que se extiende al ámbito científico. Mahmud advirtió que el CONICET enfrenta una falta de recursos permanentes, lo que derivó en la pérdida de más de 5.700 puestos científicos en el último periodo.
Impacto en el desarrollo productivo
Para la diputada, el ajuste no solo golpea a la comunidad universitaria, sino que frena el desarrollo económico y social de la provincia. Destacó que instituciones como la Universidad Nacional del Litoral (UNL) son motores de empleo y conocimiento que benefician directamente al sector privado y a la salud pública.
“Las universidades producen puestos de empleo y desarrollo productivo. Tenemos acá en la UNL generación de más de 5.000 puestos de trabajo y una planta que produce alimentos para la ciudadanía”, ejemplificó.
En esta línea, denunció que existe una intención ideológica detrás del desfinanciamiento: “Hay una idea de que no creen en la universidad pública como el vehículo que permita a la sociedad argentina ascender. El desfinanciamiento lo que va haciendo es ganar terreno para futuras privatizaciones o arancelamientos”.
Finalmente, Mahmud convocó a la ciudadanía a sumarse a la movilización federal universitaria para defender lo que considera uno de los principales baluartes del país: “Quienes creemos que la universidad pública es lo que le da la oportunidad a todos los argentinos, independientemente de dónde nacieron, nos tenemos que encontrar en las calles defendiendo nuestro sistema”.
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