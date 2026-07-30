En un acto cargado de significación política, que contó con representantes de los tres poderes institucionales de la Provincia de Santa Fe la Cámara de Senadores le dio a su recinto el nombre de “Aldo Tessio y Jorge Obeid”, dos ex gobernadores, del radicalismo y del peronismo que resultan figuras ineludibles para ambas fuerzas partidarias.
El recinto del Senado se llama “Aldo Tessio y Jorge Obeid”
Fueron restauradas las 19 bancas y mejorado su sistema de sonido e imagen. Este jueves 30 se agregó a las sesiones un sistema de votación por pantalla táctil. Los senadores impusieron los nombres de dos ex gobernadores a la sala de debates.
A contrapelo de la grieta nacional, los 19 senadores presentes en el acto celebraron, con discursos, reflexiones y anécdotas, a ambos titulares del Poder Ejecutivo Provincial bajo el signo de la convivencia democrática.
El acto fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, acompañado en el estrado por los jefes de los tres bloques. El también radical Rodrigo Borla; el líder del bloque PJ, Rubén Pirola; y el monobloque asociado al oficialismo de Joaquín Gramajo.
Represenantes de los tres poderes de la provincia, así como el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti participaron del acto. No pudo tomar parte el gobernador Maximiliano Pullaro, que envió a dos de sus ministros, Fabián Bastia de Gobierno y José Goity de Educación.
En primera fila se ubicaron también la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y los dos ex gobernadores que integran la Cámara baja, Omar Perotti y Antonio Bonfatti. Hubo numerosos diputados y la totalidad de los senadores, así como familiares de los homenajeados y dirigentes históricos de los dos partidos.
En la ceremonia se presentaron los trabajos hechos durante el receso en el recinto, al que se le renovó el lustre de las nobles maderas del mobiliario -las bancas lucen como nuevas-, se reemplazó por completo la ajada alfombra roja y se modernizó completamente el sistema de imagen y sonido para las transmisiones en vivo y archivo de las sesiones.
Además, ahora los senadores cuentan con un sistema de pantalla táctil para votar los asuntos más importantes, que permite un control visual más sencillo para quien mire de modo remoto las reuniones.
Obviamente en cada sesión están abiertas las barras a cualquier ciudadano que se presente con su DNI en el ingreso de la Legislatura, pero también se apuesta porque haya un mayor interés de los santafesinos por los debates públicos accesibles desde la web oficial.
Entre los invitados más destacados estuvieron la ex vicegobernadora Griselda Tessio y la ex diputada Alejandra Obeid. Por los familiares del ex gobernador radical también estuvo su nieta,
Mercedes Vazquez Rossi; en tanto que por el dos veces gobernador justicialista, asistió su viuda, Elba Keller, además de hijos y nietos que fueron parte de la reunión.
Acaso quien de mejor forma sintetizó el valor de lo sucedido en el Senado, en el actual contexto político nacional, fue la hija de Tessio que aseguró que a su padre le hubiera gustado “estar aquí” porque le gustaban los homenajes a los dirigentes de su partido y también de otras fuerzas políticas.
Habló de la amplitud de miras de quien gobernó entre 1963 y 1966, pero de los dos homenajeados subrayó: “Es un homenaje desde la democracia a dos políticos de la democracia, porque en momentos en donde hay riesgo para la democracia es con más democracia. Y en momento en que se demoniza a la política, la única manera de reafirmarla es con más política”.
“Mi padre fue un reformista de la Reforma del 18, un político que afilió a los 18 años al radicalismo y fue un político que con más de 90 murió sin haber traicionado ninguna de sus convicciones”.
En tanto, la ex diputada Obeid recordó padre y subrayó sus valores y virtudes, además de su gestón que fue capaz de dejar un importante cifra para constituir un fondo anticíclico que se logró “con eficiencia, con equilibrio fiscal y con los santafesinos adentro” comparó con el ajuste nacional.
Para Alejandra hablar de su padre fue también cumplir con un mandato: subrayó a viva voz que el ex intendente de la ciudad que dos veces gobernó la provincia, “era un gran tatengue” y más tarde con gracia agregó “con grandes amigos colonistas”.
Al concluir acudió a un anécdota. Obeid dejaba para siempre la Casa Gris como gobernador, en 2007, iba a asumir Binner que recibía toda la atención de la prensa. En esa última caminata a casa, un periodista lo abordó y le preguntó cómo le gustaría ser recordado por su gestión y él respondió “quiero que se me recuerde como a un buen tipo”.
De los senadores
Al fundamentar la decisión, Michlig afirmó que el homenaje busca preservar la memoria institucional y reconocer "a quienes dejaron una huella perdurable en la historia de la provincia", destacando en ambos exgobernadores su vocación de servicio, el compromiso con las instituciones y la permanente búsqueda del bien común.
Asimismo, recordó que se llevó adelante a raíz de sendas iniciativas impulsadas oportunamente por el senador Rubén Pirola y de su autoría, aprobadas por la totalidad del Cuerpo.
En ese marco, recordó que la gestión de Aldo Tessio dejó como legado obras emblemáticas como la Autopista Rosario-Santa Fe y el fuerte impulso al Túnel Subfluvial, mientras que resaltó de Jorge Obeid su decisiva participación en la concreción de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 19 y del Puente Rosario-Victoria.
“Que los nombres del Dr. Aldo E. Tessio y del Ing. Jorge A. Obeid acompañen desde hoy la vida cotidiana de este recinto en un homenaje permanente a su legado y, al mismo tiempo, una inspiración para continuar construyendo una provincia donde el servicio público, el respeto por las instituciones y el compromiso con el bien común sigan siendo los pilares de la vida democrática”.
A su turno, Pirola destacó el legado democrático de ambos exgobernadores y reivindicó una forma de ejercer la política basada en el diálogo, la construcción de consensos, la vocación de servicio y la planificación de largo plazo.
“En momentos de políticas tan malas en nuestro país, se hacen más visibles las figuras de estas personalidades que tenían una mirada más allá del corto plazo y que entendían que la política no era construir poder sino liderar, liderar para aportar a la construcción de un futuro mejor para todos”, expresó.