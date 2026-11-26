Después de siete meses de negociaciones, sucesivas modificaciones y concesiones a sus aliados, el Gobierno consiguió este jueves que el Senado aprobara en general la reforma electoral que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027.
El Gobierno consiguió en el Senado la media sanción a la reforma electoral que suspende las PASO
Con 43 votos afirmativos y 29 negativos, el oficialismo logró aprobar en general la iniciativa que modifica las reglas de competencia para las próximas elecciones. El respaldo de radicales, macristas y representantes provinciales permitió superar la mayoría especial requerida, aunque sus propios aliados cuestionaron el carácter coyuntural de la reforma.
La iniciativa impulsada por la Casa Rosada obtuvo 43 votos afirmativos, 29 negativos y ninguna abstención, seis adhesiones más que las necesarias para alcanzar la mayoría absoluta que exige la Constitución Nacional para modificar el régimen electoral y de partidos políticos.
A los 21 integrantes de La Libertad Avanza se sumaron los diez senadores de la Unión Cívica Radical, los tres del PRO, los dos de Provincias Unidas, los dos del Movimiento por Misiones y los dos de Moveré por Santa Cruz. También acompañaron la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.
En contra votaron los 22 integrantes del bloque Justicialista, los tres de Convicción Federal, los dos del Frente Cívico de Santiago del Estero, el puntano Fernando Salino, de Justicia Social Federal, y la tucumana Beatriz Ávila, de Independencia.
De acuerdo con el recuento por bancadas, los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto (UCR) acompañaron la iniciativa, mientras que Marcelo Lewandowski (Justicialismo) se pronunció en contra.
Además de suspender las primarias nacionales, el dictamen contempla la afiliación partidaria digital, un registro público de inhabilitaciones electorales, el casillero de lista completa en la Boleta Única de Papel, la reducción del 5% al 2,5% de los espacios gratuitos de publicidad electoral y modificaciones a la veda.
También prevé que el debate presidencial solo sea obligatorio en caso de balotaje y establece un nuevo mecanismo de designación de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.
Sin Villarruel y con cambios en el temario
La jornada comenzó pasado el mediodía bajo la conducción del presidente provisional del Senado, el libertario puntano Bartolomé Abdala. La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo Nacional debido al viaje de Javier Milei a Paraguay, donde mantuvo una reunión bilateral con su par Pedro Alliana.
En el comienzo de la sesión, Patricia Bullrich solicitó retirar del temario el proyecto de la santafesina Carolina Losada que endurece las penas por falsas denuncias y falso testimonio, e incorporar la iniciativa sobre vandalismo rural. También fue rechazado un pedido de la justicialista Juliana Di Tullio para tratar sobre tablas un proyecto de la cordobesa Alejandra Vigo destinado a tipificar delitos de violencia digital contra las mujeres.
Sin primarias en 2027
Tras avanzar con acuerdos judiciales y diplomáticos, comenzó el debate de la reforma electoral, que se extendió durante más de cuatro horas.
El fueguino Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del oficialismo, explicó que el proyecto contiene disposiciones permanentes, medidas transitorias para 2027 y cláusulas finales.
Como informó El Litoral, la iniciativa original contemplaba la eliminación definitiva de las PASO. Esa pretensión derivó en una suspensión por única vez, mientras que las listas colectoras terminaron fuera del dictamen para garantizar los respaldos necesarios.
A las negociaciones políticas se sumó una cuestión de calendario: la Cámara Nacional Electoral había instado a definir antes del 31 de diciembre cualquier modificación que alterara el cronograma electoral de 2027.
La salteña María Emilia Orozco (LLA) cifró en 200 millones de dólares el costo de las primarias y las calificó como “un despilfarro de dinero”. “Los partidos políticos la usaron como una encuesta”, sostuvo la legisladora, quien cuestionó además la proliferación de agrupaciones partidarias.
Respaldo de aliados
“Hemos podido lograr un acuerdo para la suspensión de las PASO porque no había una mayoría para eliminarlas definitivamente”, reconoció el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi.
Su par del PRO, Martín Göerling Lara, fue más allá: “Suspendemos para el año que viene, pero en el 29 volvemos al viejo sistema”. Aunque reivindicó las primarias como herramienta de democratización partidaria, confirmó el acompañamiento de su bloque y reclamó una discusión integral que no derive en una reforma coyuntural.
La chubutense Edith Terenzi propuso, en cambio, avanzar hacia primarias abiertas, simultáneas y optativas. “Lo mejor que nos puede pasar es tomar decisiones con una urna de por medio. Las grandes elites lo que hacen es eliminar permanentemente las minorías”, advirtió.
El radical Maximiliano Abad consideró que, frente a la pretensión oficial de eliminar las PASO, se había conseguido construir una respuesta más madura mediante su suspensión.
Ficha Limpia
Pese a que la exclusión de su proyecto sobre falsas denuncias había generado especulaciones respecto de su acompañamiento, Losada respaldó la reforma y reivindicó Ficha Limpia como una iniciativa ciudadana. “¿Cómo podemos pensar que una persona con doble conforme de la justicia pueda manejar recursos? Es insólito”, planteó la santafesina.
Desde el bloque Justicialista, Jorge Capitanich sostuvo que instrumentar ese régimen sin una reforma judicial profunda equivale a establecer un voto calificado.
“¿Les estamos dando la lapicera a los jueces de la Nación para que elijan los candidatos en la Argentina?”, preguntó Anabel Fernández Sagasti, quien cuestionó que las inhabilitaciones puedan aplicarse sin exigir una sentencia firme.
La mendocina también puso en duda los cálculos oficiales sobre el costo de las primarias y contrastó el argumento del ahorro con las sucesivas ampliaciones presupuestarias de la SIDE.
Eduardo “Wado” de Pedro interpretó Ficha Limpia como un mecanismo adicional para impedir una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, el pampeano Daniel Bensusan cuestionó que se hayan eliminado las restricciones a la conformación de partidos políticos y advirtió que suspender las PASO implica suprimir también el umbral del 1,5% de los votos exigido para competir en las elecciones generales.
Chicanas al cierre
José Mayans atribuyó la suspensión de las primarias a la intención de evitar una eventual disputa interna entre Milei y Bullrich, a quien le adjudicó posibilidades de competir por la candidatura presidencial del oficialismo.
Entre risas, la jefa de la bancada libertaria respondió con ironía y le sugirió al formoseño dedicarse al stand up en la calle Corrientes.
Bullrich recordó su experiencia en las presidenciales de 2023, cuando compitió con Horacio Rodríguez Larreta en una interna que, según su interpretación, terminó debilitando a Juntos por el Cambio.
La exministra de Seguridad se manifestó partidaria de reemplazar las PASO por primarias abiertas que cada fuerza política pueda realizar en fechas diferentes. Y defendió la incorporación de Ficha Limpia con una definición: “Con prontuario no hay boleta”.