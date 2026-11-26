Camino a las presidenciales de 2027

El Gobierno consiguió en el Senado la media sanción a la reforma electoral que suspende las PASO

Con 43 votos afirmativos y 29 negativos, el oficialismo logró aprobar en general la iniciativa que modifica las reglas de competencia para las próximas elecciones. El respaldo de radicales, macristas y representantes provinciales permitió superar la mayoría especial requerida, aunque sus propios aliados cuestionaron el carácter coyuntural de la reforma.