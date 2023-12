No le avisaron

El retrato grupal del nuevo Senado provincial, con las vicegobernadoras entrante y saliente, Gisela Scaglia y Alejandra Rodenas tiene entre ambas a Leticia Di Gregorio su ingreso quedó para el domingo 10. El oficialismo busca que de manera interina reemplace a Lisandro Enrico quien pidió una licencia para ser ministro, sin renunciar a la banca. De "colado" el ex subsecretario de la Cámara, ex miembro del Directorio de la Epe, ex diputado provincial y ministro de Gobierno, Fabián Bastia.