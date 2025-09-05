#HOY:

Perotti propone revitalizar Billetera Santa Fe

El programa lanzado por su gobierno a principios de 2021 contó 1.700.000 de beneficiarios y unos 37 mil comercios y entidades adheridas. El ahora legislador apuntó a la caída del consumo.

El programa fue lanzado en enero de 2021.
 12:36
Por: 

El diputado Omar Perotti ingresó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo volver a instrumentar Billetera Santa Fe, el programa de beneficios y reintegros lanzado en 2021 por su gobierno para fortalecer el poder de compra y dinamizar la economía local.

Lo hizo en la sesión de este jueves 4 de septiembre donde el ex mandatario tomó la palabra y explicó los alcances de su iniciativa.

La propuesta se enmarca en el actual contexto de crisis económica, con fuerte deterioro del salario real y caída del consumo. "Enero del 2021 fue puesto en marcha este programa con el objetivo de ayudar al poder adquisitivo de las familias en un momento tan delicado como la pandemia", recordó Perotti.

"De generar movimiento en el consumo y, particularmente, en los comercios minoristas y de cercanía, muy afectados por esa situación", sumó el ahora legislador por el PJ.

El legislador recordó los beneficios de la iniciativa.El legislador recordó los beneficios de la iniciativa.

Beneficios

El programa alcanzó a más de 1.700.000 beneficiarios mayores de 18 años y a más de 37.000 comercios en toda la provincia. En su intervención, Perotti advirtió que "hoy nadie puede dejar de observar la fuerte caída del consumo. La suba de las tasas de interés va a generar mayor recesión, y es hora de que las herramientas que tiene la provincia estén a disposición".

"Que se acompañe con medidas concretas al sector industrial que acude a procedimientos de crisis y que se acompañe con herramientas al comercio, que genera empleo y que está muy afectado", sumó el ex mandatario.

Billetera Santa Fe es un sistema de billetera virtual que permite un descuento del 30% en las compras, con un reintegro de hasta cinco mil pesos por mes. Crédito: Flavio Raina.La cartelería expuesta en los comercios.

Para el legislador "es el momento de poner estas herramientas en práctica. No alcanza con tener un discurso diferencial respecto del gobierno nacional: hay que poner en marcha las políticas que ya demostraron ser efectivas. Santa Fe cuenta con recursos y debe usarlos para ayudar al poder adquisitivo, al sector comercial y a dinamizar la economía en todo el territorio".

#TEMAS:
Billetera Santa Fe
Omar Perotti
Cámara de Diputados de Santa Fe

