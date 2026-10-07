A Mauro Solano no lo domina el optimismo, ni lo contrario respecto del futuro y la inteligencia artificial. Es prudente, pero advierte que ya mismo se ven los efectos sobre las oportunidades laborales de "los juniors" y su primer empleo. En cuanto a lo que sigue... solo hay interrogantes.
“Apocalípticos e Integrados” explica la IA porque todavía “no sabemos qué sucederá”
Un politólogo, experto en vincular a los estados provinciales para aprovechar las ventajas que les ofrece el gobierno de la información y la interacción entre jurisdicciones, reflexiona sobre los cambios "en el modo de producción" en curso a nivel global.
Responde con un redondo: "¡Claaaro!" cuando se le pregunta si aquella división del mundo de los expertos de la comunicación entre "Apocalípticos e Integrados" (Umberto Eco-1964) es aplicable hoy a los temores y los deseos de la humanidad, la tecnología y los cambios.
De inmediato lo explica mejor: la síntesis hoy es que dominan opiniones de apocalípticos e integrados porque "estamos apenas en el nivel de los pesimistas y optimistas porque todavía no se sabe bien qué sucederá".
El mundo a mitad del siglo pasado, bajo la cultura de masas y las experiencias traumáticas de los regímenes autoritarios, marcado por las guerras y la posterior amenaza de una extinción nuclear, encontró una síntesis en ese texto clave para la semiología y las teorías de la comunicación.
Ahora es posible revivir aquel título, solo eso, para describir como se ven las viscerales reacciones ante un nuevo Frankenstein, desarrollado incluso sin querer.
La entrevista a Solano, por teléfono y sin límites de horarios ni temas, transcurrió en medio de las semanas en que abundaron las denuncias sobre la falta de límites de las empresas en la carrera por hacer más poderosa la IA.
Confirma que "serán cambios veloces y comparables a las sucesivas revoluciones industriales", que será afectado "el modo de producción", lo que no es poco en la visión de un politólogo. Y explica que ya mismo se advierte que "serán golpeados los juniors en sus oportunidades laborales", los que buscan su primera inserción en el trabajo.
- ¿La inteligencia artificial puede alucinar además de tener errores?
- Sí, claro. Los tiene. Obviamente los modelos evolucionan. Lo notan incluso los usuarios al recordar al primer modelo del Chat GPT que salió. Evolucionó mucho, pero aún así tienen estos errores y alucinaciones.
- ¿En qué puede alucinar?
- Puede suceder. Por ejemplo: cuando vos hacés un trabajo académico profundo, la sugerencia es revisar muy bien las citas y las fuentes, porque suele inventarlas. Es una herramienta.
- Para escribir es bastante mediocre, pero ha mejorado.
- Lo hace como la mayoría.
- Se supone que será una amenaza para los que vivimos de escribir, ¿lo será realmente para la existencia humana o para la vida como la conocemos?
- Esto es parte de un debate y de una pulseada por poder. Y hay en discusión regulaciones que unos quieren y otros rechazan. Es como como ha sucedido con otros temas, esa discusión responde a un problema de geopolítica. A estas alturas se expone públicamente esa lucha, ha quedado a simple vista.
Tenemos por un lado a China y por el otro a los Estados Unidos, que están en una competencia feroz alrededor de esta cuestión relacionada con la tecnología. Tampoco hay que descuidar una mirada sobre el origen de la polémica.
- ¿Lo decís por quienes temen graves consecuencias?
- Es que son ex integrantes de las grandes empresas tecnológicas, que son las que están detrás del desarrollo de todos estos modelos. De ahí provienen quienes salieron a hablar y a reclamar regulaciones. Y son empresas que, obviamente, tienen sus intereses comerciales, que cotizan en bolsa.
- Y más allá de las declaraciones más alarmistas, ¿hay que discutir o no una regulación?
- Es que ya existe hace mucho tiempo una discusión al respecto, desde el punto de vista teórico y práctico, sobre el tema. Y otra vez, es en relación a si somos demasiado optimistas o demasiado pesimistas, ¿no?
- ¿Cómo es eso?
- Claro, están los tecnófobos que por un lado te dicen, "con las armas que ya existen va a ser un desastre, no lo vamos a poder controlar, nos va a matar a todos".
Y por otro lado, tenés los tecnooptimistas que te dicen: "Para nada, este viene a solucionarnos todos los problemas, será una cosa maravillosa, con la que tendremos grandes avances incluso en salud que nos hubieran llevado décadas de investigación".
Claramente, vivimos un proceso disruptivo. Según qué autor sigamos hoy vivimos una tercera, cuarta o quinta revolución industrial. Su característica principal es la velocidad y la disrupción. La IA viene a modificar desde la base el modo de producción.
- ¡Epa! ¡El modo de producción!
- Sí, y esa modificación pone en riesgo algunas cuestiones que cambiarán, que seguían un patrón incluso durante siglos que ahora se quiebra. Por ejemplo, en la forma como los más jóvenes se incorporan al mundo del trabajo.
Históricamente los perfiles juniors hacían un camino de aprendizaje asistiendo a los perfiles más senior.
- Empleados jóvenes colaboran con empleados mayores y así aprenden.
- Sí, era un patrón histórico de las actividades productivas de todo tipo y de los proveedores de servicios: los juniors iban requiriendo gradualmente de tareas de mayor complejidad y capacitación, se formaban también gracias al trabajo.
Bueno, hoy a esas tareas menores que requerían de los juniors, en puestos iniciales, se las sustituye por IA. Hay evidencia estadística que muestra que los puestos de trabajo que más están sufriendo ante el auge de los sistemas de inteligencia artificial son justamente los juniors.
Sucede porque las compañías en lugar de estar contratando juniors y enseñándoles los oficios los reemplazan con inteligencia artificial.
- Un quiebre.
- Claro. Es un cambio enorme en el modo de producción. Antes así se incorporaba a una gran masa de trabajadores jóvenes, se sumaban al mercado laboral en en en sus inicios como aprendices hasta que adoptaban habilidades de los seniors.
- ¿Sucederá en todos los ámbitos, en todas las actividades?
- Habrá profesiones que van a estar más expuestas. O que van a requerir de cambios en tareas porque obviamente la inteligencia artificial va a amplificar un montón de capacidades. Se van a requerir más capacidades críticas ante lo que conversábamos antes, los errores, las alucinaciones.
Creo que la clave es que a esto hay que hacerlo de manera crítica y situada.
- Muy bien. Y de manera crítica y situada sería…
- Que la incorporación de la IA no puede ser acrítica. Que no se puede proceder a tontas y a locas sin pensar en qué estamos haciendo. Qué consecuencias habrá. Se debe medir, ordenar, planificar. Incorporar IA de forma impulsiva, desorganizada no es lo correcto.
Hay una frase que se dice en la jerga, se repite mucho para ilustrar que hay mucho por avanzar en el nivel de la toma de decisiones que no comprende todo el proceso. La expresión es "tráeme 2 kilos de inteligencia artificial y vemos qué hacemos".
- Jejeje.
- Por supuesto, no funciona así. Primero, porque como te decía antes, la IA no ocurre en el vacío y segundo, porque es necesario que sea crítico, que este situado, medido cómo se va a proceder.
No todos los problemas se resuelven con inteligencia artificial, no todas las herramientas sirven para lo mismo y acá me gusta usar un ejemplo que le escuché a una gran docente y amiga en una clase sobre transporte.
Todos sabemos que el avión es un gran medio, el más seguro, eficiente, veloz y tiene la mejor relación de rendimiento respecto del combustible, pero para ir de Palermo al microcentro no me voy a subir a uno.
Con la IA pasa lo mismo. Para algunas cosas es como un avión que no se necesita. Hay que ser muy crítico antes de subir a bordo.
Tomo como ejemplo el ámbito de lo público, ¿para qué tipo de problemas públicos realmente la inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos permita resolver ver mejor la provisión de un bien o de un servicio público?
Se lo debe medir, estudiar, considerar, probar a escala. Es preferible equivocarse chiquito, rápido y barato, para poder luego ajustar, poder iterar y ver cuáles son los resultados.