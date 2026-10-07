Entrevista a Mauro Solano

“Apocalípticos e Integrados” explica la IA porque todavía “no sabemos qué sucederá”

Un politólogo, experto en vincular a los estados provinciales para aprovechar las ventajas que les ofrece el gobierno de la información y la interacción entre jurisdicciones, reflexiona sobre los cambios "en el modo de producción" en curso a nivel global.