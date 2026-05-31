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Postales del 25 de Mayo

Orgullo radical

Sarah Picazzo y Víctor Hugo Dadomo participaron de los actos patrios en Santa Fe y destacaron el momento que atraviesa la UCR con Maximiliano Pullaro al frente de la Casa Gris, tras años de militancia desde la oposición.

Los ex legisladores radicales destacaron el presente del partido con Pullaro en la Gobernación.Los ex legisladores radicales destacaron el presente del partido con Pullaro en la Gobernación.
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En los festejos patrios del 25 de Mayo, en el Tedeum y en la plaza, más allá de autoridades y público en general se vio a dos ex diputados radicales en tiempos en que su partido era oposición en la provincia y se mostraron satisfechos que un dirigente partidario sea hoy el gobernador.

En la Catedral, se la vio a Sarah Picazzo, ex diputada provincial y una de las armadoras en La Capital de la candidatura a gobernador de Horacio Usandizaga y hoy alejada del día a día de la política. En la plaza, en tanto, se lo vio a Víctor Hugo Dadomo, ex diputado y dirigente del departamento San Lorenzo quien se encontró con amigos y conocidos de sus ocho años como legislador provincial y, por supuesto, fue a saludar a Pullaro.

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