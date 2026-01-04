Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y referente de la UCR
Horacio Daniel Usandizaga murió este domingo 4 de enero de 2026 a los 85 años en Rosario. Referente de la Unión Cívica Radical y ex presidente de Rosario Central, fue el primer intendente de la ciudad tras el regreso de la democracia en 1983.
Horacio “El Vasco” Usandizaga murió este domingo a los 85 años. Foto: EL
La mañana del domingo se cargó de duelo en Rosario: murió Horacio Daniel Usandizaga, histórico dirigente radical y ex intendente de la ciudad, a los 85 años. Su figura quedó asociada a la reconstrucción institucional que siguió a 1983 y a una etapa intensa de la política local.
Apodado “El Vasco”, fue el primer jefe del Ejecutivo municipal rosarino tras la recuperación democrática. Gobernó en un contexto de tensiones económicas y sociales que marcaron a la ciudad en los años ochenta, y dejó una huella que aún divide lecturas.
Fue el primer intendente de Rosario tras el regreso democrático de 1983. Foto: EL
Perfil radical
Usandizaga llegó a la intendencia en 1983 bajo el sello de la UCR y fue reelegido en 1987. Su salida anticipada, en 1989, quedó registrada como uno de los momentos políticos más significativos del período, atravesado por la crisis nacional de fines de década.
En los últimos años su nombre reaparecía cada vez que Rosario revisaba su propia historia democrática. A 40 años de 1983, él mismo había repasado públicamente esa etapa y su relación con el radicalismo de aquellos años, en una memoria marcada por la tensión del cargo.
Usandizaga junto a Reutemann. Foto: EL
Central canalla
Fuera del Palacio de los Leones, también tuvo un capítulo fuerte en el fútbol: presidió Rosario Central y su paso por la vida institucional del club quedó ligado a una época convulsionada, con decisiones discutidas y una exposición pública permanente.
La noticia de su muerte impactó de inmediato en el mundo canalla, donde se multiplicaron los mensajes de despedida y recuerdo. En redes, cuentas vinculadas al club lo despidieron resaltando su rol dirigencial y el vínculo que sostuvo con una institución central en la identidad rosarina.
Legado local
Su fallecimiento abre, otra vez, la conversación sobre una generación que gobernó cuando la democracia recién volvía a respirar en los municipios. En Rosario, Usandizaga fue parte de esa primera línea: la que tuvo que administrar expectativas, urgencias y conflictos con recursos limitados.
Mientras se esperan definiciones sobre despedidas y homenajes, la ciudad suma una ausencia con peso propio. En términos políticos, se va un nombre clave de la UCR santafesina; en términos simbólicos, un protagonista de los primeros años de la democracia recuperada.