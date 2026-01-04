A los 85 años

Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y referente de la UCR

Horacio Daniel Usandizaga murió este domingo 4 de enero de 2026 a los 85 años en Rosario. Referente de la Unión Cívica Radical y ex presidente de Rosario Central, fue el primer intendente de la ciudad tras el regreso de la democracia en 1983.