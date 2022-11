Insfrán dijo que Vidal tiene un "retraso mental" y la ex gobernadora respondió: "Violento, mitómano y autoritario"

¿Saben por qué Insfran nos amenaza y manda punteros cuando recorremos Formosa? Porque no quiere que mostremos la miseria que defiende. Estas son las viviendas que entregan. Esto según el kirchnerismo es digno.



Sepan que no les tenemos miedo y no nos van a poder parar. pic.twitter.com/1ouu8DBxVS