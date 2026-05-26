Entrevista a Martin Quiros

“Las empresas familiares no se rompen por plata, sino por vínculos mal gestionados”

Durante una charla organizada en ADE, el consultor especializado analizó los principales desafíos que atraviesan las empresas familiares argentinas. Sucesión, armonía societaria, liderazgo, innovación y conflictos emocionales aparecieron como ejes centrales en un modelo empresarial que domina gran parte de la economía regional.