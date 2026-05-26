Las empresas familiares representan una parte decisiva del entramado productivo argentino. Muchas nacieron hace décadas, atravesaron crisis económicas, cambios políticos y transformaciones sociales, pero continúan sosteniendo empleo, producción y desarrollo regional. Sin embargo, detrás de esa permanencia, existe una trama silenciosa donde los vínculos personales muchas veces pesan tanto como los balances.
“Las empresas familiares no se rompen por plata, sino por vínculos mal gestionados”
Durante una charla organizada en ADE, el consultor especializado analizó los principales desafíos que atraviesan las empresas familiares argentinas. Sucesión, armonía societaria, liderazgo, innovación y conflictos emocionales aparecieron como ejes centrales en un modelo empresarial que domina gran parte de la economía regional.
Ese fue el eje de la charla “De empresa familiar a familia empresaria” que brindó en Santa Fe Martín Quirós durante un encuentro organizado por la Asociación Dirigentes de Empresa. Allí, el especialista abordó los desafíos que enfrentan las firmas familiares al momento de profesionalizarse, atravesar sucesiones y sostener relaciones sanas dentro del negocio.
“Las empresas familiares tienen tres grandes desafíos”, explicó Quirós durante la entrevista. El primero es sostener el negocio en un contexto económico complejo como el argentino. El segundo, mantener la armonía familiar y societaria. Y el tercero, lograr que aparezcan nuevos liderazgos capaces de continuar el proyecto empresarial en el tiempo.
Según describió, muchas compañías fracasan no por problemas financieros sino por conflictos internos mal resueltos. “Las empresas familiares no se pelean por plata. La plata es la moneda de cambio. En realidad, se discute por reconocimiento, por poder, por espacio profesional o afectivo”, sostuvo.
La sucesión: el momento más difícil
Uno de los puntos más sensibles dentro de las empresas familiares aparece al momento de delegar responsabilidades y permitir el recambio generacional. Allí suelen emerger tensiones entre fundadores e hijos que buscan asumir nuevos roles dentro de la organización.
Quirós explicó que muchas veces los líderes históricos tienen dificultades para soltar el control porque sienten a la empresa como una extensión de su propia vida. “La empresa es como un hijo, y encima es el único hijo que hace caso”, ironizó.
Sin embargo, advirtió que las nuevas generaciones ya no conciben el trabajo de la misma manera. Mientras los fundadores construyeron su identidad alrededor del sacrificio permanente, los hijos y nietos suelen buscar equilibrio, desarrollo personal y sentido de pertenencia dentro del negocio familiar.
“El techo de los padres termina siendo el piso de los hijos”, definió el consultor, al señalar que las nuevas generaciones parten de condiciones diferentes y necesitan espacios propios para desarrollarse.
Durante el encuentro, también surgió una pregunta recurrente entre empresarios jóvenes: cómo ganar lugar cuando los fundadores continúan concentrando las decisiones. Para Quirós, el desafío consiste en construir liderazgo sin esperar autorizaciones permanentes.
“Si alguien decide quedarse en la empresa familiar tiene que hacerlo porque realmente quiere estar ahí. Y si quiere crecer, tiene que generar poder, involucrarse y construir confianza dentro de la organización”, señaló.
Empresas que piensan a 20 años
A diferencia de otros modelos empresariales más orientados al corto plazo, las empresas familiares suelen trabajar con horizontes temporales mucho más extensos. Esa mirada, según Quirós, es una de las razones por las cuales muchas terminan siendo especialmente innovadoras.
“Mientras otras empresas piensan a cinco o diez años, las empresas familiares piensan a veinte”, afirmó. Y agregó que justamente esa proyección obliga a diseñar estrategias que integren tanto las necesidades económicas como las dinámicas familiares.
En ese sentido, destacó que muchas decisiones empresariales no pueden analizarse únicamente desde criterios financieros. Reinversiones, incorporación de hijos al negocio, distribución de dividendos o profesionalización de áreas son cuestiones donde conviven intereses económicos y emocionales.
Por eso insistió en la necesidad de construir armonía societaria y generar reglas claras dentro de las familias empresarias. “Si los socios dejan de quererse como socios, la empresa no sigue”, resumió.
También señaló que pedir ayuda profesional continua siendo una dificultad frecuente dentro de muchas organizaciones familiares, aunque reconoció que cada vez aparecen más espacios de acompañamiento y discusión.
En ese punto, remarcó especialmente el rol que suelen asumir las mujeres dentro de los conflictos familiares empresariales. “Muchas veces son las que se animan a decir que algo no está funcionando y buscan soluciones antes de que el problema explote”, indicó.
Finalmente, Quirós dejó una reflexión sobre el empresariado argentino y la capacidad de adaptación que tuvieron muchas firmas familiares a lo largo del tiempo. “Cuando uno ve empresas de 50, 80 o 100 años entiende todo lo que atravesaron. Por eso hay que tenerle mucho respeto al empresario argentino”, concluyó.