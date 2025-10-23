Obra conjunta entre Amenábar y provincia generará empleo y producción local

La comuna de Amenábar dio un paso decisivo hacia el desarrollo productivo y la mejora de infraestructura urbana. Este lunes, el presidente comunal Gustavo Zaldo firmó con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, un convenio en el marco del Programa Brigadier, que financiará la primera etapa de construcción de un galpón para fabricar adoquines.
El proyecto contempla una inversión inicial de 82 millones de pesos, y representa el puntapié para una planta productiva que permitirá adoquinar todas las calles del pueblo, generando empleo y mejorando la calidad de vida de los vecinos.
Adoquines “Made in Amenábar”
La comuna ya adquirió una máquina industrializada para fabricar adoquines, a través de una licitación pública. Según detalló Zaldo, la inversión fue de 308 millones de pesos con fondos comunales propios, y el equipo tiene capacidad para producir entre 1.200 y 1.500 adoquines por hora.
El presidente comunal Gustavo Zaldo junto al gobernador Maximiliano Pullaro.
“La idea es avanzar con un proyecto que, además de darle valor a nuestra infraestructura, genere fuentes de trabajo genuinas. Estimamos que en una primera etapa se crearán entre 12 y 15 empleos directos”, explicó el jefe comunal.
Un galpón de 800 metros cuadrados
La obra, que se ejecutará por etapas, contempla la construcción de un galpón de 800 metros cuadrados con todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la adoquinera.
“Con la firma del convenio damos inicio a la primera etapa. El gobernador se comprometió a acompañarnos también en las siguientes fases a través del programa Brigadier”, remarcó Zaldo.
Infraestructura y arraigo
El objetivo final del proyecto es adoquinar la totalidad de las calles del pueblo, lo que significará una mejora sustancial para la circulación urbana, además de un fuerte impulso a la economía local.
“Es una gran noticia para nuestra comunidad. Esta iniciativa no solo mejora nuestras calles, sino que genera arraigo, empleo y sentido de pertenencia”, concluyó el presidente comunal.
