Misterio en Entre Ríos

A dos años de la desaparición de Enrique Fabiani: el desesperado reclamo de su hija

Melisa Fabiani, hija del jubilado santafesino que fue visto por última vez en una zona rural de Alcaraz, volvió a reclamar respuestas de la Justicia. Apuntó contra las contradicciones de la investigación, pidió elevar la recompensa y cambiar la carátula de averiguación de paradero.