San Carlos Sud vivió una jornada de tradición, historia y crecimiento en homenaje a su fundador
La presidenta comunal habló con El Litoral y dio detalles de una nueva edición del festival homenaje a su fundador y detalló los avances en obras públicas, infraestructura y apoyo a instituciones educativas.
San Carlos Sud vivió una nueva edición del Beck Festival, una de las celebraciones más esperadas por la comunidad. La presidenta comunal Florencia Primo realizó un balance altamente positivo del evento, que volvió a convocar a vecinos, instituciones y emprendedores locales.
“Fue una fiesta hermosa, que disfrutamos entre todos. Un evento que realmente se vivió con alegría desde el mediodía hasta la noche, con espectáculos, propuestas gastronómicas y cerveceras”, expresó Primo. “Los comentarios de la gente nos confirman que la pasaron bien, y eso nos motiva a seguir organizando nuevas ediciones”, agregó.
La mandataria resaltó la participación de más de 100 artesanos y emprendedores, así como el acompañamiento de instituciones y comercios locales. “Estos espacios generan movimiento, incentivan al sector privado y fortalecen el trabajo conjunto, algo muy valioso en el contexto actual”, señaló.
Obras y servicios en marcha
En otro tramo de la entrevista, Primo se refirió a las obras que se desarrollan en la localidad. “Venimos sosteniendo un plan de mejora del alumbrado público, con nuevas columnas, luminarias de mayor potencia y trabajos de mantenimiento y pintura, especialmente en calle San Martín”, explicó.
Además, destacó la continuidad del plan integral de bacheo, que avanza en distintos sectores de San Carlos Sud. “Queremos mantener este ritmo de trabajo y proyectar nuevas cuadras de pavimento para 2026”, adelantó la presidenta comunal.
Entre los proyectos próximos, mencionó la obra de córdoba cuneta, prevista para el año entrante.
Acompañamiento a instituciones
Primo también resaltó el apoyo permanente a la Escuela N° 359, donde recientemente se entregaron nuevos bancos y sillas. “Son mobiliarios más dinámicos que permiten realizar distintas actividades en clase. Además, acompañamos con la compra de pintura y el programa PAE”, detalló.
“Nos reunimos periódicamente con las instituciones para conocer sus necesidades y dar respuestas concretas”, agregó.
Nuevas herramientas y equipamiento
En la plaza principal de la localidad ya se exhiben dos nuevos vehículos comunales: un camión Iveco 0 km y un tanque de riego de 10.000 litros, adquiridos mediante programas provinciales como Promudi y Obras Menores.
“Gracias a la gestión y al acompañamiento de la diputada Jimena Senn y del gobierno provincial, pudimos sumar equipamiento que mejora la prestación de servicios”, destacó Primo.
La presidenta comunal también anticipó que próximamente se incorporará un camión compactador de residuos, cuya licitación ya se realizó. “Es otro de los objetivos que nos habíamos propuesto para este año y que afortunadamente pudimos concretar”, concluyó.
