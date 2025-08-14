#HOY:

Bomberos rescataron a una gatita atrapada en una red en pleno centro de Rafaela

Bomberos zapadores intervinieron para poner a salvo a un felino que se encontraba en riesgo sobre un local céntrico.

Bomberos rescataron a una gatita atrapada en una red en pleno centro de Rafaela. Foto: Radio Rafaela
 21:03
Por: 

En la mañana de este jueves, una gatita fue rescatada en pleno centro de Rafaela tras quedar atrapada en las alturas de un local comercial ubicado en la esquina de Saavedra y bulevar Santa Fe. El animal se encontraba detrás de una red, en una posición peligrosa y visiblemente asustado.

Una vecina que lo vio dio aviso inmediato a los Bomberos Zapadores, quienes acudieron para iniciar las tareas de rescate. Sin embargo, el felino, arisco y alterado, comenzó a desplazarse por la estructura, bordeando toda la esquina hasta llegar a otro sector del bulevar, aun en las alturas.

Bomberos rescataron a una gatita atrapada en una red en pleno centro de Rafaela. Foto: Radio RafaelaBomberos rescataron a una gatita atrapada en una red en pleno centro de Rafaela. Foto: Radio Rafaela

Luego de un trabajo minucioso, los efectivos lograron alcanzarlo cuando se detuvo sobre otro equipo de aire acondicionado. Personal del comercio retuvo al animal en un baño para evitar que volviera a escapar.

Bomberos rescataron a una gatita atrapada en una red en pleno centro de Rafaela. Foto: Radio RafaelaBomberos rescataron a una gatita atrapada en una red en pleno centro de Rafaela. Foto: Radio Rafaela

Final feliz para la gatita

Finalmente, se conoció que una agente de la Guardia Urbana Rafaelina decidió adoptarla y, en homenaje al lugar donde fue hallada y resguardada, la llamará Dadia, el mismo nombre del local comercial. Ahora, la pequeña contará con un hogar y la atención veterinaria necesaria.

