Capacitaron a 116 localidades santafesinas en caminos sustentables

A través del programa Caminos Sustentables, el Ministerio de Desarrollo Productivo impulsa una nueva lógica de gestión vial que combina planificación técnica, cuidado ambiental y participación territorial. “El objetivo es claro: garantizar accesos seguros y permanentes para la producción, la educación, la salud y la vida rural, dejando atrás décadas de mantenimiento improvisado y obras sin criterio”, afirmó el titular de la cartera productiva, Gustavo Puccini.
Desde mayo, más de 270 actores locales -entre productores, operarios, presidentes comunales y equipos técnicos- participaron de las capacitaciones organizadas por la Secretaría de Infraestructura Productiva, alcanzando a 116 localidades en 13 departamentos. La meta es llegar a todo el territorio antes de octubre, consolidando una red provincial de infraestructura rural con mirada estratégica y arraigo territorial.
Objetivos
El programa, impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, propone formar equipos locales, incorporar criterios de sustentabilidad, mejorar el uso de los recursos y fortalecer la capacidad de respuesta de cada comuna. Las capacitaciones se desarrollan en encuentros teórico-prácticos de cuatro horas, con espacios de intercambio que permiten construir soluciones desde la experiencia de cada territorio.
“Esta política pública representa un cambio estructural en la forma de abordar los caminos rurales. Santa Fe marca el rumbo a nivel nacional, con una propuesta que combina alcance territorial, rigor técnico y visión de largo plazo”, señaló el secretario de Infraestructura Productiva, Federico Carballeira. Asimismo, el director provincial de Infraestructura Portuaria, Santiago Carloni destacó: “El desafío es construir una red sólida de gestión vial sustentable, donde cada territorio tenga las herramientas necesarias para impulsar su desarrollo productivo”.
La participación activa de Sociedades Rurales, Comités de Cuenca, Consorcios Camineros y la Dirección Provincial de Vialidad refuerza el carácter transversal del programa, que se enmarca en una visión del gobierno provincial: conectar producción, territorio y desarrollo, con obras que duren, que cuiden el suelo y que respondan a las necesidades de cada comunidad.
Cronograma
El cronograma de la actividad continua de la siguiente forma: el 29/9 en Iriondo, primera semana octubre en General Lopez, segunda semana de octubre en Caseros y aun por confirmar para ese mes, Rosario y San Lorenzo.
