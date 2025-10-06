La pasión de la Selección llega a Esperanza: Niños podrán firmar una camiseta gigante para la Scaloneta
La actividad central tendrá lugar el lunes 13 de octubre en el Parque de la Agricultura.Ariel Sclafani brindó detalles impresionantes sobre la reliquia deportiva: "Se trata de la camiseta de Argentina más grande del país. Mide 24 metros de largo por 18 de ancho".
La actividad central tendrá lugar el lunes 13 de octubre en el Parque de la Agricultura. Foto: Archivo
La fiebre mundialista revive en Esperanza con la llegada de la iniciativa “La Camiseta en tu Corazón”. Este proyecto del Gobierno de Santa Fe busca que miles de niños y niñas de la provincia dejen su firma y mensajes de aliento en una camiseta gigante de la Selección Argentina para ser entregada a los jugadores en diciembre.
El anuncio se realizó hoy en una conferencia de prensa que contó con la presencia del intendente de Esperanza, Rodrigo Müller; la diputada provincial, Jimena Senn, y Ariel Sclafani, director de partidos de la Liga Profesional de Fútbol y presidente de la Asociación Dos Banderas.
Una Camiseta de Récord
La actividad central tendrá lugar el lunes 13 de octubre en el Parque de la Agricultura.
Ariel Sclafani brindó detalles impresionantes sobre la reliquia deportiva: "Se trata de la camiseta de Argentina más grande del país. Mide 24 metros de largo por 18 de ancho". Explicó que la meta es recolectar más de 100.000 firmas de toda la provincia antes de llevarlas al predio "Lionel Andrés Messi" de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en diciembre.
Sorteo y Viaje a la AFA
Para motivar la participación, los niños que estampen su firma podrán entrar en un sorteo exclusivo. Los ganadores tendrán la oportunidad de viajar al predio de la AFA para ser parte del grupo de aproximadamente 20 niños por departamento que entregarán el gigantesco manto a la Selección.
El intendente Müller agradeció la elección de la ciudad y el impacto del evento: “Esta iniciativa les permitirá a los niños de nuestra ciudad enviarles un mensaje a los jugadores de nuestra Selección”. Por su parte, la diputada Senn destacó que la elección de Esperanza "tendrá un gran alcance y generará alegría en todos los niños que participen”.
De esta forma, Esperanza se suma al recorrido que busca llevar el afecto de los santafesinos al corazón del fútbol nacional.
