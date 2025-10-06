Histórico

La pasión de la Selección llega a Esperanza: Niños podrán firmar una camiseta gigante para la Scaloneta

La actividad central tendrá lugar el lunes 13 de octubre en el Parque de la Agricultura.Ariel Sclafani brindó detalles impresionantes sobre la reliquia deportiva: "Se trata de la camiseta de Argentina más grande del país. Mide 24 metros de largo por 18 de ancho".