Los Cardos se prepara para unas Fiestas Patronales históricas

La localidad de Los Cardos ultima detalles para vivir sus tradicionales fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, con un formato que promete ser inolvidable.
Por primera vez serán en el parque norte, un espacio recuperado y pensado para la vida al aire libre, la recreación y el deporte.
Aprovechando que el día del santo patrono será el lunes 29 de septiembre, la Comuna organizó para esa fecha toda la celebración litúrgica, mientras que lo festivo y popular se desarrollará el domingo 28, con el objetivo de convocar a vecinos de toda la región.
“Estamos trabajando mucho para realizar este evento y será en un lugar especial”, destacó el presidente comunal, Alan Tramannoni.
Por primera vez, las patronales se celebrarán en el flamante Parque Norte, un espacio pensado para la recreación, el deporte y la vida al aire libre. Ubicado en la zona norte de la localidad, el parque cuenta con iluminación moderna, veredas internas y perimetrales, juegos para niños, aparatos para hacer ejercicios, bancos, sanitarios, parrilleros y mesas.
“Es un lugar que históricamente fue un depósito de desechos y escombros. Decidimos que este terreno debía tener otra función, para los vecinos y también para quienes visitan Los Cardos”, explicó Tramannoni. Las obras están casi concluidas: solo restan detalles de forestación, iluminación y cartelería.
El domingo 28, desde las 15 hs., el Parque Norte será escenario de una variada grilla de espectáculos. Actuarán Positivo Folk (folklore), Camilo Ceballos y el cierre estará a cargo de Germán David, con su ritmo de cumbia. También se presentarán los grupos de baile locales “Maripositas” y “Las Tatitas”, que darán inicio a la jornada.
También habrá feriantes y emprendedores, durante toda la jornada.
Artesanos y emprendedores se puede anotar a partir del lunes 15/09 hasta el jueves 25/09 en edificio comunal o al través del 3401-539781.
En lo gastronómico, habrá solo un buffet a cargo del Club Unión (bebidas, choripanes, hamburguesas, papas fritas ) capilla San Miguel Arcángel (agua caliente y tortas fritas).
El 29: la celebración religiosa
El lunes 29, día de San Miguel Arcángel, se realizará la bendición de vehículos y mascotas a partir de las 10.30 hs. y, seguidamente, la procesión y Santa Misa en honor al patrono, desde las 11 hs.
Con la combinación de tradición, música y un nuevo espacio pensado para el encuentro, Los Cardos se encamina a vivir unas patronales que marcarán un antes y un después en su historia comunitaria.
