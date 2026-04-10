El intendente de Venado Tuerto y actual presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella, se pronunció con firmeza tras los recientes avances en la investigación judicial que desarticuló el circuito económico de la banda narco liderada por el venadense "Wacho Maxi".
Chiarella tras la caída de la red narco: "Vamos contra los delincuentes de guante blanco"
El intendente ratificó su apoyo a la investigación que desarticuló el brazo financiero de la banda del "Wacho Maxi". Dos empresarios locales fueron imputados por lavado de activos.
El mandatario destacó en un posteo en sus redes que la lucha contra el crimen organizado no se detiene en los eslabones más visibles, sino que alcanza a quienes financian y sostienen estas estructuras desde la legalidad.
El circuito del lavado en la mira
La investigación, llevada adelante por la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía Regional N.º 3 y la Fiscalía Federal, logró reconstruir cómo la organización criminal comercializaba estupefacientes en pesos para luego convertir ese dinero en dólares. Según los datos recabados, estas maniobras de lavado se realizaban de manera reiterada para financiar la compra de más droga, utilizando como fachada una firma venadense.
"Lo dijimos en su momento: vamos contra todos. Los que venden, los que distribuyen, los que financian y los delincuentes de guante blanco que sostienen estas estructuras", sentenció Chiarella al referirse al impacto de la causa , una frase ya utilizada por el intendente en contexto de otras causas judiciales.
Empresarios imputados
En el marco de esta causa, que incluyó más de 16 allanamientos el pasado 31 de marzo, dos empresarios locales fueron formalmente imputados:
Ezequiel A. (47): Imputado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes. Se lo investiga por su presunta participación en la recepción de dinero proveniente del narcomenudeo para canalizarlo a través de operaciones de cambio de divisas.
Jorge K. (72): Imputado por comercialización de estupefacientes y tenencia de armas de guerra. En su domicilio se constataron múltiples armas de fuego de uso ilegal.
Libres con condiciones
Tras una extensa audiencia ante el juez Leandro Martín, ambos imputados recuperaron la libertad, aunque sujetos a estrictas medidas de conducta mientras avanza el proceso judicial. Entre las restricciones impuestas figuran un embargo de un inmueble por un valor de 60 mil dólares; la prohibición de salir del país y de mantener contacto con otros implicados en la causa; y la prohibición de modificar planillas vinculadas a cajeros.
La causa, que también involucró requisas en unidades penitenciarias, continúa abierta tanto en la esfera provincial como federal para determinar el alcance total de esta estructura narcocriminal. Por su parte, Chiarella ratificó su compromiso con la seguridad local: "Vamos a seguir firmes en la lucha contra el narcotráfico".